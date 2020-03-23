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مسئول إيرانى عن فيديو مرضى بطرقات مستشفى بإسبانيا: ربما يكون هذا وضعنا غدا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:46 ص
مسئول إيرانى عن فيديو مرضى بطرقات مستشفى بإسبانيا: ربما يكون هذا وضعنا غدا إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشر مستشار وزير الصحة الإيرانى،  الإعلامي علي رضا وهاب زاده، على صفحته الرسمية على تويتر"، مقطع فيديو لمستشفى فى إسبانيا ومرضى فيروس كورونا المستجد ملقون على طرقات المسشتفى، وكتب"الصور مؤلمة.. قد يكون هذا وضعنا غدا أو بغد غد لو لم تبقوا فى المنازل".

 

 

ولايزال وباء كورونا يحصد المزيد فى إيران، وبحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية الرسمية 1685، وإجمالي الإصابات بلغ 21 ألفا و638 ضخصا، فيما تقول المعارضة الإيرانية بالخارج إن أرقام الوفيات تقترب من 4 آلاف شخص.

وأكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني نقصا.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق ، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).

 


ايران

كورونا

تفشي كورونا

فيروس كورونا

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