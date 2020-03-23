مسؤول صينى: الصين تعزز التعاون الدولى فى السيطرة على كورونا

وكالات

قال مى فنج المسؤول بلجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، إن الصين سوف تواصل تعزيز التعاون الدولى فى الحرب على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث يواصل عدد حالات الإصابة المؤكدة الارتفاع في أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أضاف مي فنج، أنه مع الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة المؤكدة حول العالم، حث العديد من الدول الأشخاص على فرض حجر صحي ذاتي، واستطرد أن الجانب الصيني سوف يواصل تعزيز التعاون الدولي في السيطرة على المرض.

وذكر المسؤول أن الصين بذلت جهودا منسقة وتدابير مستهدفة لكبح انتقال المرض عبر الحدود.

واستقبلت سلطات الصحة الصينية يوم الأحد، تقارير تفيد بوجود 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي، جميعها حالات وافدة. وتم تسجيل إجمالي 353 حالة وافدة في البر الرئيسي حتى نهاية يوم الأحد.