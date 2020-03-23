مسؤول ألمانى يرجح عدم إصابة ميركل بفيروس كورونا

رويترز

قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع طبيب ثبت فى وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.

وتلقت ميركل بعد ظهر يوم الجمعة لقاحا ضد المكورات الرئوية، وهى بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي، من الطبيب وخضعت للحجر الصحي أمس الأحد بعد أن علمت بأن نتائج الفحوص التي أجريت له جاءت إيجابية.

وقال هيلجه براون، مدير مكتب ميركل، إنها التقت بالطبيب لفترة قصيرة. وأضاف في برنامج حواري على شاشة تلفزيون (إيه.آر.دي) في وقت متأخر أمس الأحد "لذلك نحن متفائلون بأن المستشارة ربما لم تنتقل لها العدوى على الإطلاق".

وأمس الأحد قال المتحدث باسم ميركل (65 عاما) إنها ستواصل عملها من المنزل وستخضع للفحوص بشكل متكرر خلال الأيام القليلة المقبلة مضيفا أنه من السابق لأوانه إجراء اختبار حاسم لها.

وقالت ميركل إنها لن تسعى لولاية خامسة كمستشارة في الانتخابات الاتحادية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر تشرين الأول 2021.