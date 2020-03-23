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مدير منظمة الصحة العالمية: وباء فيروس كورونا يتسارع بشدة

الإثنين، 23 مارس 2020 09:07 م
مدير منظمة الصحة العالمية: وباء فيروس كورونا يتسارع بشدة فيروس كورونا المستجد
ريهام عبد الله

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.

وقال مدير عام منظمة الصحة فى تغريدة عبر حاسبه الرسمى بتويتر :"الوباء COVID19 يتسارع، استغرق الأمر 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و 11 يومًا للحالات الثانية 100 ألف و4 أيام فقط للحالات لوصول عدد الحالات 300 ألف، هذه الأرقام مهمة، هؤلاء أناس انقلبت حياتهم وعائلاتهم رأسًا على عقب".

مدير عام منظمة الصحة العالمية
مدير عام منظمة الصحة العالمية

وكان خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات  التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما نشر مقطع تدوينة رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "أرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، لمواجهة تحدى SafeHands، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19".


مدير منظمة الصحة العالمية

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كورونا نيوز

فيروس كورونا

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