مدير شباب القليوبية يقود حملة تعقيم مراكز الشباب ضد فيروس كورونا(صور)

القليوبية إبراهيم سالم

قاد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، حملة تعقيم لمراكز الشباب بإدارتي شباب بنها وطوخ، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والتأكد من إتمام عملية تعقيم مراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت الحملة مراكز شباب "عزيز وبدوي ، ومجول ، وكفر سندنهور" التابعة لإدارة شباب بنها، وكذلك مراكز شباب "زاوية بلتان ، وبلتان ، والسفاينة" التابعة لإدارة شباب طوخ.

اصطحب "الصبروط"، عامل التعقيم مجهزا بأدوات التعقيم اللازمة، لتزويد المراكز التي لا تتوافر فيها أدوات تعقيم كافية، والتأكد من إتمام عملية التعقيم بشكل جيد حفاظا على العاملين لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث رافقه في الجولة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، وأحمد يحي مدير إدارة شباب بنها.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

تطهير ماركز الشباب بالقليوبية



تطهير مراكز الشباب ضد كورونا بالقليوبية



تطهير مراكز الشباب ضد كورونا



تطهير مركز شباب السفاينة



مدير شباب القليوبية خلال حملة التطهير ضد كورونا