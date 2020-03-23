اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير شباب القليوبية يقود حملة تعقيم مراكز الشباب ضد فيروس كورونا(صور)

الإثنين، 23 مارس 2020 04:13 م
مدير شباب القليوبية يقود حملة تعقيم مراكز الشباب ضد فيروس كورونا(صور) مديري شباب القليوبية يقود حملة تطهير مراكز الشباب
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، حملة تعقيم لمراكز الشباب بإدارتي شباب بنها وطوخ، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والتأكد من إتمام عملية تعقيم مراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وشملت الحملة مراكز شباب "عزيز وبدوي ، ومجول ، وكفر سندنهور" التابعة لإدارة شباب بنها، وكذلك مراكز شباب "زاوية بلتان ، وبلتان ، والسفاينة" التابعة لإدارة شباب طوخ.

اصطحب "الصبروط"، عامل التعقيم مجهزا بأدوات التعقيم اللازمة، لتزويد المراكز  التي لا تتوافر فيها أدوات تعقيم كافية، والتأكد من إتمام عملية التعقيم بشكل جيد حفاظا على العاملين لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث رافقه في الجولة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، وأحمد يحي مدير إدارة شباب بنها.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

تطهير ماركز الشباب بالقليوبية

تطهير ماركز الشباب بالقليوبية

 

تطهير مراكز الشباب ضد كورونا بالقليوبية
تطهير مراكز الشباب ضد كورونا بالقليوبية

 

تطهير مراكز الشباب ضد كورونا
تطهير مراكز الشباب ضد كورونا

 

تطهير مركز شباب السفاينة
تطهير مركز شباب السفاينة

 

مدير شباب القليوبية خلال حملة التطهير ضد كورونا
مدير شباب القليوبية خلال حملة التطهير ضد كورونا

 

مدير شباب القليوبية يقودة حملة تطهير
مدير شباب القليوبية يقودة حملة تطهير

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

فيروس كورونا

كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

الإدارات الهندسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية:وقف التعامل مؤقتا بجميع خدمات إصدار التراخيص بالإدارات الهندسية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:48 م

صور .. إزالة الأسواق العشوائية والإشغالات فى بنها لمنع الزحام والتجمعات

الإثنين، 23 مارس 2020 02:19 م

أوقاف القليوبية: تلقينا 5 شكاوى لمخالفات مساجد على الخط الساخن وتبين كيديتها

الإثنين، 23 مارس 2020 01:43 م

اضبط مخالفة.. زحام على مكتب بريد شبرا الخيمة فى القليوبية رغم التحذيرات

الإثنين، 23 مارس 2020 01:06 م

"إعلام القليوبية" للأهالى: نشر الشائعات أخطر من انتشار كورونا على الجميع

الإثنين، 23 مارس 2020 12:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة