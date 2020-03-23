مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد مستشفى المبرة ويؤكد على إجراءات مواجهة كورونا

ومتابعة الالتزام والتشديد باتباع الإجراءات الإحترازية التي من شأنها الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا من حيث التطهير واستخدام الواقيات الشخصية والالتزام بالتعليمات الواردة بالمنشورات فى هذا الشأن وما تم من اتخاذه من اجراءات من قبل إدارة الفرع والمستشفى، حرصا على العاملين والمترددين على المستشفى، وتفقد سلامة الاستقبال وحجرة النفايات تابع بعض الأعمال الجارية بالمستشفى.

وعقد مدير التأمين الصحي بالشرقية جتماعا مع إدارة المستشفى للتاكيد على الالتزام ومتابعة هذه الاجراءات.

رافق مدير التأمين الصحى فى جولته الدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة، والدكتورة هناء احمد رشيد مدير الشئون العلاجية بالمستشفى/ حسام بدير المدير المالى والادارى بالمستشفى.

يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى " الصحة- الزراعة " بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .