اليوم السابع
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محافظ مطروح يخضع لكشف "كورونا".. ويفتح باب التبرعات لمواجهة تداعيات الفيروس

الإثنين، 23 مارس 2020 04:55 م
محافظ مطروح يخضع لكشف "كورونا".. ويفتح باب التبرعات لمواجهة تداعيات الفيروس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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وفرت محافظة مطروح، اليوم الاثنين، جهازين للكشف على درجات الحرارة، للمترددين على مبنى المحافظة،  بمدخل ديوان عام المحافظة، أثناء دخول العاملين  والمواطنين و الاطمئنان على سلامتهم، وخضع محافظ مطروح للكشف بجهاز الحرارة مع بداية تجريبه، في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا، مع اخذ الاحتياطات اللازمة من خلال توفير أدوات ومستلزمات التعقيم للمباني والمكاتب  والأفراد.

 

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتدريب العاملين على كيفية استخدام الأجهزة والأدوات، بالتعاون مع العاملين بمديرية الصحة، مع توفير زجاجة رش وتعقيم بكل مكتب، مشددا على أهمية التوعية والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة،  كأهم  إجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

كما أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بفتح باب المساهمة المجتمعية، لدعم توفير الرعاية الصحية والمتطلبات الخاصة للمستشفيات، ودور الرعاية ومستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة، وأية متطلبات أخرى، في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالتزامن مع تطبيق الخطة الشاملة للدولة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعلاج التأثير الاقتصادي عليهم.

 

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن محافظة مطروح، بأنه يتم توريد المساهمات المالية، المقدمة من رجال الأعمال والمجتمع المدني والأشخاص، عن طريق حساب ديوان عام المحافظة، كود مؤسسة رقم ١٢٠٠٠١٠١ في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة. 

 

 

وكان محافظ مطروح، قد عقد اجتماعا مع مسئولي الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بحضور وأشاد بجهود الأجهزة المشاركة، في تطبيق الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، خلال الفترة الماضية، مع ما اتخذته القيادة السياسية، منذ البداية  من قرارات  صارمة و إجراءات استباقية احترازية، لمواجهة فيروس كورونا من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 وأكد محافظ مطروح، على أهمية تفعيل جهود ودور منظمات المجتمع المدني كالأحزاب والجمعيات  وغيرها، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مع مقترح فتح حساب  صندوق للمحافظة، لتلقي المساهمات المالية، في دعم  مواجهة الأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة للمساهمة في سلامة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، كالدعم بأطباء و توفير مستلزمات طبية وغيرها، مع أهمية مساهمة  منظمات المجتمع المدني في دعم غير القادرين والتخفيف من أعبائهم.

 

وشدد محافظ مطروح، على استمرار حملات النظافة والتطهير، مع  أهمية التوعية والتنبيه على  النظافة العامة والخاصة وكيفية تنفيذها، باستخدام الأدوات والمستلزمات اللازمة مع أهمية التوعية المتكررة.

ووجه محافظ مطروح، لإدارة غرفة العمليات والأزمات، بعرض تقرير يومي عن جهود  مجالس المدن  وأعمالها المختلفة، سواء في النظافة والتطهير وغيرها والمتابعة المستمرة لها.

 

 

 

 

 

 


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