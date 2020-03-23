اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يكشف إجراءات تتبع المخالطين لفلسطينيين تبين إصابتهم بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:23 م
محافظ شمال سيناء يكشف إجراءات تتبع المخالطين لفلسطينيين تبين إصابتهم بكورونا اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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كشف اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى بيان له مساء اليوم الأثنين، تفاصيل الإجراءات التى اتخذتها المحافظة مع مخالطين لمسافرين من قطاع غزة أثناء تحركهم من مطار القاهرة وصولا لمعبر رفح بعد الإعلان فى غزة إصابتهم بكورونا.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيانه أنه تعقيبا على ما أثير خلال اليومين السابقين على وسائل التواصل الاجتماعى حول واقعة إصابة عدد 2 من مواطنى قطاع عزة بفيروس كورونا المستجد COVID19، أحيط الجميع علما بصحة والواقعة وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأحترازية فورا بمجرد الإعلان عن ذلك بواسطة قطاع غزة.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن الإجراءات تمثلت فى حصر جميع الأفراد الذين خالطوا الحالتين منذ وصولهم مطار القاهرة الدولى، ومرورهم فى نطاق محافظة شمال سيناء وصولا إلى معبر رفح البرى.

وأضاف أنه تم متابعة تحركات السائق حتى وصوله إلى الاسماعيلية وتم إبلاغ مديرية الصحة بالإسماعيلية لاتخاذ اللازم وأخذ العينات اللازمة من السائق وشقيقه وتم هذا الإجراء فى مستشفى حميات الإسماعيلية.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن إدارة الشيخ زويد الصحية قامت بحصر المخالطين للسائق خلال تواجده فى الشيخ زويد وهم الأسرة والأصدقاء والأقارب والكشف عليهم ومتابعة حالتهم بصفة دورية على مدار اليوم وإتخاذ إجراءات العزل المنزلى معهم جميعا وتبين عدم وجود أعراض مرضية عليهم وسوف يستمرون فى هذا العزل لمدة 14 يوم .

وقال إنه فى سياق المتابعة تم تفريغ كاميرات منفذ رفح البرى وتحديد المتعاملين مع المذكورين أثناء العبور من المنفذ وتم اتخاذ إجراءات العزل لهم ولم تظهر عليهم أعراض مرضية، وتم مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية وأعمال التطهير فى جميع الاستراحات والكافتيريات على طول خط السفر فى نطاق المحافظة.

واختتم بالتوضيح أنه يطمئن الأهالى أن الافادة من مديرية الصحة بالإسماعيلية صباح اليوم بأن عينة السائق واخية سلبية مع استمرار حجزهم فى مستشفى الحميات.

 


شمال سيناء

قطاع غزة

معبر رفح

كورونا

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