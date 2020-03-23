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محافظ بني سويف : 9 آلاف مشروع وفرت 12 ألف فرصة عمل منذ إنطلاق "مشروعك"

الإثنين، 23 مارس 2020 06:44 م
محافظ بني سويف : 9 آلاف مشروع وفرت 12 ألف فرصة عمل منذ إنطلاق "مشروعك" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بني سويف - أيمن لطفي

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية"مشروعك"، قد بلغت 9 آلاف و773 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 843 مليون و281 ألف جنيه ، والتي وفرت 12 ألف و245 فرصة عمل، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى 22 من شهر مارس 2020.

وأشار المحافظ  في تصريحات له اليوم الاثنين إلى أن عام 2019 شهد تمويل 1632 مشروعا بقيمة 275 مليون و600 ألف جنيه والتي وفرت 2732 فرصة عمل، وذلك بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليون و200 ألف جنيه

ونوه محافظ بني سويف، أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ خمس سنوات ، يشارك في تنفيذها عدد من البنوك  الوطنية وهي " بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة ، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين"غير الموظفين"، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.

وعلي صعيد آخر ، شدد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم  علي استمرار تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ومكافحة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بالفيروس، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس ، وتتواصل أعمال تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف الجديدة بكورنيش النيل.

وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، علاوة علي  تطهير وتعقيم عدد من المصالح الحكومية ودور العبادة من المساجد والكنائس، بالتزامن مع متابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرارات المحافظة بغلق المحال العامة في المواعيد التي تم إقرارها من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا، وحظر تداول الشيشة في المقاهي والكافيهات والكافتريات .

 

 


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