محافظ بني سويف : 9 آلاف مشروع وفرت 12 ألف فرصة عمل منذ إنطلاق "مشروعك"

بني سويف - أيمن لطفي

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية"مشروعك"، قد بلغت 9 آلاف و773 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 843 مليون و281 ألف جنيه ، والتي وفرت 12 ألف و245 فرصة عمل، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى 22 من شهر مارس 2020.

وأشار المحافظ في تصريحات له اليوم الاثنين إلى أن عام 2019 شهد تمويل 1632 مشروعا بقيمة 275 مليون و600 ألف جنيه والتي وفرت 2732 فرصة عمل، وذلك بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليون و200 ألف جنيه

ونوه محافظ بني سويف، أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ خمس سنوات ، يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية وهي " بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة ، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين"غير الموظفين"، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.