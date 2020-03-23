محافظ القاهرة يوجه بتعقيم منطقتى العتبة والموسكى بعد إخلائهما من الباعة الجائلين

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء اليوم جولة تفقدية مفاجئة لمنطقتى الموسكي والعتبة بعد أن تم إخلائهما من الباعة الجائلين، صباح اليوم، للتأكد من عدم عودة الباعة مرة أخرى، حيث أصدر محافظ القاهرة تعليماته خلال الجولة بقيام فريق متخصص بتطهير وتعقيم المنطقة تحت إشراف مديرية الصحة .

وتعد هذه الجولة الثانية التى يقوم بها محافظ القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ قرار إخلاء المنطقة من الباعة الجائلين .وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم و للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح اليوم بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وظهرت اليوم شوارع ميدان العتبة ومنطقة الموسكى، وسط القاهرة، لأول مرة خالية من الباعة الجائلين والازدحام المستمر، والذى اشتهرت به، نظرا لأنها الأشهر بين الأسواق الشعبية بالجمهورية، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، ومنع التجمعات للوقاية من انتشار الوباء.

ونفذت أجهزة محافظة القاهرة حملة موسعة لرفع فروشات الباعة الجائلين من الشوارع وميدان العتبة ومنطقة الموسكى، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على حملة بمنطقة العتبة لإخلائها من الباعة الجائلين، لمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يرافقه عدد كبير من قيادات المحافظة واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

وأسفرت الحملات التى تم تنفيذها إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين خوفاً من تفشى فيروس كورونا، حيث رصدت اليوم السابع، اعمال إزالة إشغالات الباعة الجائلين، وغلق كل منافذ البيع الغير رسمية والبقاء فقط على المحال التجارية.

ولجأت المحافظة بالتعاون مع الشرطة لغلق فروشات الباعة الجائلين الموجودة بالشوارع الجانبية، ورفع وإزالة الفروشات الموجودة بالميدان والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى التنبيه على الباعة بعدم العودة مرة أخرى إلى الميدان أو الفرش بأى شارع، مع بقاء قوات أمنية وشرطة المرافق بالشوارع لمنع عودة الباعة مرة أخرى.

وفى السياق طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الباعة والمترددين على منطقتي العتبة والموسكى، بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.