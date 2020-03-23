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محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة سوق عشوائى بكفر الزيات

الإثنين، 23 مارس 2020 12:13 م
محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة سوق عشوائى بكفر الزيات جانب من الحملة
الغربية – مصطفى عادل

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قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء أمس حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهى بمدينة كفر الزيات، وخلال الجولة قرر المحافظ ازالة السوق العشوائى بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار فيروس كورونا بسبب الاختلاط الى جانب احداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

 

كما قاد  المحافظ حملة مكبرة لشرطة المرافق   لإزالة الاشغالات  والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التى تمت فيها اعمال الازالة مرة اخرى .

 

كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة ارض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائى بالكامل ونقل الباعة الجائلين له، وسرعة قيام فرق الإدارة الصحية  بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات فى إطار مكافحة انتشارفيروس كورونا.

 

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا ان الاجراءات والازالات للسوق لصالح الحفاظ على صحة المواطنين.

 

وقاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه رئيسا حى أول وثان طنطا وقوة من الشرطة، حيث قام محافظ الغربية  بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى محيط مسجد العارف بالله سيدى احمد البدوي، ورفع الفروشات فورا، وتطهير الشوارع بالمطهرات.

 

كما أزال المحافظ الأسواق العشوائية بشارعى البورصة والخان، وشدد على الباعة بعدم إقامة الأسواق خلال الفترة القادمة، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، محذرا المخالفين بالتعرض للمسائلة القانونية.

 

من ناحيه اخرى قال  الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم توفير كمية من المواد الغذائية من خلال المبادرة حيث سيتم توزيع 500 شنطة مواد غذائية، تتضمن الشنطة الواحدة " عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاى وسمن"، وجار توزيعها بالمحافظة على الأسر الأكثر احتياجا، وعمال اليومية ، مضيفا أن المستلزمات الطبية سيتم ارسالها الى المسؤولين فى وزارة الصحة بهدف المساعدة فى تأمين وحماية الأطباء العاملين فى مواجهة فيروس كورونا خلال تعاملهم مع الحالات المشبه فى اصابتها ، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، الى جانب أنهم هم الحصن وخط المواجهة الأول حاليا فى محاربة هذا الفيروس والوباء الذى انتشر فى دول العالم.

 

 

 


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