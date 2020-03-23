محافظ الدقهلية يوافق على طرح 108 أفدنة بعدد 197 قطعة بالمنطقة الصناعية بجمصة

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن مساحات القطع تتراوح ما بين 1000 متر مربع الي 2000 متر مربع للقطعة الواحدة وتبلغ اجمالي مساحة 197 قطعة 307 الف متر مربع تقريباً .

كما أشار "مختار" إلي أن هذه المساحة الجديدة تأتي امتداداً للمرحلة الثالثة والرابعة للمنطقة الصناعية وتضم عدة أنشطة صناعية مختلفة " دوائي – كيميائي – غذائي – نسيج – كهرباء – هندسي – خشبية وورقية – تعدينية ".

وأضاف المحافظ أنه سيتم تسليم كافة القطع المعلن عنها كاملة المرافق من" طرق وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي وتليفونات" إلى المستثمرين .

وأكد "مختار " علي أن محافظة الدقهلية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين ولكافة المناطق الصناعية داخل أرض المحافظة لجذب الاستثمار والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين والمناطق الصناعية.