اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوافق على طرح 108 أفدنة بعدد 197 قطعة بالمنطقة الصناعية بجمصة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:18 م
محافظ الدقهلية يوافق على طرح 108 أفدنة بعدد 197 قطعة بالمنطقة الصناعية بجمصة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين علي طرح 108 أفدنة بعدد 197 قطعة صناعي  بالمنطقة الصناعية بجمصه، والإعلان عنها عن طريق الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من خلال قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 .

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن مساحات القطع تتراوح ما بين 1000 متر مربع الي 2000 متر مربع للقطعة الواحدة وتبلغ اجمالي مساحة 197 قطعة 307 الف متر مربع تقريباً  .
 
كما أشار "مختار" إلي أن هذه المساحة الجديدة تأتي امتداداً للمرحلة الثالثة والرابعة للمنطقة الصناعية وتضم عدة أنشطة صناعية مختلفة " دوائي – كيميائي – غذائي – نسيج – كهرباء – هندسي – خشبية وورقية – تعدينية ".
 
وأضاف المحافظ أنه سيتم تسليم كافة القطع المعلن عنها كاملة المرافق من" طرق وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي وتليفونات" إلى المستثمرين .
 
وأكد "مختار " علي أن محافظة الدقهلية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين ولكافة المناطق الصناعية داخل أرض المحافظة لجذب الاستثمار والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب .
 
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين والمناطق الصناعية.
 
يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن أنه تم توفير 26 طن من الكلور الخام و11 خزان من البلاستيك سعة الواحد منهم 1 طن يتم استخدامهم في تخفيف نسبة الكلور المركز وخلطه بالماء بالإضافة إلي 500 جركن سعة الواحد منها 20 لتر يتم استخدامهم في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوي المراكز والمدن والاحياء والقري للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك للحد من فيرس كورونا .
 
ووجه "مختار" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع هذه المستلزمات علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإعداد هذه العبوات بعد تخفيف الكلور بالماء .
 
 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

المنطقة الصناعية بجمصة

المشروعات الاستثمارية

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