محافظ الجيزة: تشميع 20 مقهى وسيبر وجيم لم يلتزموا بقرارات الغلق

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الرهان الأكبر على وعى المواطنين وإدراكهم بمدى أهمية اتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم، ووجه راشد كلماته للمواطنين أثناء جولته بحى بولاق الدكرور وجنوب " الرهان الأكبر على وعيكم لتجاوز تلك الفترة التى تمر بها بلدنا ونعدكم بأن مسيرة البناء لن تتاثر" .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمجهودات التى تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا وذلك على كافة الأصعدة والمستويات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ويتبقى فقط ادراك المواطن بمدى أهمية اتباعه كافة التعليمات للحفاظ على سلامه الجميع، مشيداً باستجابة العديد من المحال بالغلق فى المواعيد المقررة في السابعة مساء من منطلق حفاظهم على سلامة المواطنين والحد من اى تجمعات مع توجيه حملات غلق وتشميع لغير الملتزمين.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ التدبير اللازم لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات إضافة الى حظر إقامة الأسواق الأسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقاً للقانون .

شملت جوله محافظ الجيزة شوارع فيصل والعشرينى والملكة وترعة عبدالعال 1وخاتم المرسلين والطالبية حيث شدد المحافظ على الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتأدية عملهم على أكمل وجه دون اى اخلال لخدمة المواطنين .

وتابع محافظ الجيزة ازالة سواتر لمحل حلوانى ناصيه شارع العشرين مع شارع أحمد حمدى بحى بولاق لعدم التزامه بقرارات الغلق فى المواعيد المحددة وتعدية على نهر الطريق حيث تم التحفظ على العديد من المستلزمات والاشغالات الخاصة بالمحل وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما تابع راشد تشميع حوالى 20 منشأة ومقهى وصالات جيم وسيبر نت بأحياء الطالبية وجنوب الجيزة لعدم التزامهم بالغلق فى المواعيد المقررة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة واللواء إيهاب رشاد رئيس حى بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .