محافظ الإسماعيلية: منعنا إقامة الأسواق الأسبوعية بالقوة لمواجهة كورونا.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر الخميس الماضى، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ولحين صدور إشعار آخر، وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أى مخالف .

أضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قرار منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، تم تنفيذية بكل جدية، ولم تسمح الجهات التنفيذية من إقامة أى سوق على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه رغم صدور القرار تم رصد، إقامة عدد من الأسواق فى المراكز والمدن وتم فضها على الفور.

وتابع "بشارة"، أن الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والقرى، فضت العشرات من الأسواق الأسبوعية، ومنعت إقامة الأسواق على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة، لتنفيذ قرار عدم إقامة الأسواق لحين إشعار آخر.

وأكد اللواء شريف بشارة، أن منع إقامة الأسواق يأتى حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد ومنع انتشار الفيروس.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد استقبل عددًا من نواب البرلمان عن المحافظة ضم كل من النائب المستشار عبد الفتاح عبد الله، والنائب اللواء أشرف عمارة والنائب أحمد بدران البعلي والنائب العميد أحمد سعيد شعيب والنائب الدكتور سامى هاشم .

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة عددًا من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصرى وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحى الأمة وشريك أساسى مع السلطة التنفيذية للبلاد مؤكدًا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب الإسماعيلية تحت قبة البرلمان.



إخلاء سوق الجمعة وسوق عبد الحكيم عامر إخلاء سوق الجمعة وسوق عبد الحكيم عامر

إخلاء سوق الجمعة وسوق عبد الحكيم عامر

إخلاء سوق الجمعة وسوق عبد الحكيم عامر



إخلاء سوق قرية فنارة بفايد



إخلاء سوق قرية فنارة بفايد



إخلاء سوق قرية فنارة بفايد



إخلاء سوق قرية فنارة بفايد

قرار محافظ الإسماعيلية بغلق الأسواق



إخلاء سوق القصاصين



إخلاء سوق القصاصين



إخلاء سوق القصاصين إخلاء سوق القصاصين

إخلاء سوق القصاصين