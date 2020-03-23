اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:30 م
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محافظ أسيوط يوجه وكيل الصحة لسد الاحتياجات الطبية ويرأس لقاء المواطنين.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 05:50 م
محافظ أسيوط يوجه وكيل الصحة لسد الاحتياجات الطبية ويرأس لقاء المواطنين.. صور جانب من الاجتماع
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بنطاقة المحافظة من مهمات طبية وأدوات تعقيم ووقاية وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

جاء ذلك على خلفية جولة المحافظ التفقدية لبعض المستشفيات بنطاق المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومعرفة الاحتياجات والامكانات المتاحة بأقسام الطوارىء والاستقبال والعنايات المختلفة تحسبًا لأية تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة وأقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العزل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلى التنسيق الذى تم بين جميع مستشفيات المحافظة الجامعية ومستشفيات الصحة والتأمين الصحي لتحقيق التكامل فيما بينهم وسد الاحتياجات وتوفير الإمكانات المتاحة فضلًا عن تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتعامل مع أية حالات.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه

 

من ناحية اخرى، ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاثنين لقاء المواطنين الاسبوعي بديوان عام المحافظة لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى وطلبات المواطنين وإزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة مصدرًا تعليماته لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق بين كافة الجهات والمديريات والهيئات والمؤسسات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم فضلًا عن توفير فرص عمل لشباب الخريجيين في القطاع الخاص ... جاء ذلك بحضور منيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عماد عزيز رئيس قطاع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد النمر مديرعام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق ومسئولى المتابعة الميدانية وعدد من مسئولي الصحة والمحافظة.

واستعرض محافظ اسيوط – خلال اللقاء – طلبات المواطنين وشكواهم بحضور المسئولين والتنفيذين للرد على الشكاوى وايجاد الحلول كما وجه المحافظ  بعمل بحث اجتماعي وميداني لبعض الحالات كما ناقش بعض مشكلات المياه والصرف الصحي والتربية والتعليم لافتاً إلى أهمية النزول الميداني على أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم موجهًا إدارة التفتيش والمتابعة بفحص بعض الشكاوى وعمل تقارير عنها لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأعلن محافظ أسيوط عن عقد لقاء أسبوعي بالمواطنين للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين كل يوم اثنين الساعة 12ظهرًا لمقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع عقد لقاء أسبوعي كل يوم أربعاء مع الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن  فضلًا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 0155551652) كما يتلقى مكتب وحدة ذوي الاعاقة بالديوان العام للمحافظة طلبات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة العمل الرسمية فضلاً عن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.


محافظ أسيوط

وكيل وزارة الصحة

تقارير مصرية

المستلزمات الطبية

مستشفيات الصحة والجامعية والتأمين الصحي

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