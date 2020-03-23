محافظة بورسعيد تنفى إصابة ممرضة بفيروس كورونا

وأعلنت المحافظة فى بيان لها بأنه لا صحة لما يتردد بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وجميع الحالات المشتبه فيها اليوم الإثنين تبين أنها سلبية.

وناشدت من خلال البيان الصادر توخى الحذر وعدم نشر الشائعات التي من شانها إضعاف الروح المعنوية وإثارة حالة من البلبلة والفزع بين المواطنين.