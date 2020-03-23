محافظة بورسعيد تنفى إصابة ممرضة بفيروس كورونا

نفت محافظة بورسعيد، صحة ما تردد على صفحات التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، حول إصابة ممرضة بمستشفى بفيروس كورونا.
وأعلنت المحافظة فى بيان لها بأنه لا صحة لما يتردد بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وجميع الحالات المشتبه فيها اليوم الإثنين تبين أنها سلبية.
وناشدت من خلال البيان الصادر توخى الحذر وعدم نشر الشائعات التي من شانها إضعاف الروح المعنوية وإثارة حالة من البلبلة والفزع بين المواطنين.
وكانت نفت محافظة بورسعيد، صحة ما تتردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعطيل حركة المعديات بوسط البلد والرسوة وكوبرى النصر العائم خلال الفترة القادمة أو غلق منافذ المحافظة كإجراء احترازى .
وأعلنت من خلال بيان لها، أن حركة المعديات تسير بشكل طبيعى ولا نية لتعطيل حركة المعديات أوغلق المنافذ الجمركية للمحافظة، وفى حال وردود أى جديد فى هذا الشأن سيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد .
وناشدت المحافظة منع تداول الشائعات التى من شأنها تثير الفزع فى قلوب المواطنين وتحرى الدقة والحرض فى تناول الموضوعات المهمة للمواطنين خاصة فى تلك الفترة الحرجة.
وتهيب بالمواطنين استقساء المعلومات من مصادرها سواء من الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد او مديرية الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد ، وتؤكد ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية والوعى بخطورة المرحلة الراهنة حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، وحفظ الله بلدنا الحبيبة من كل سوء أو مكروه.
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