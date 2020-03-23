محاضر مخالفات لمحلات ومطاعم فى حملة مكبرة بالمحلة..و 4 لمقاهى بالمنيا

كما تم المرور على شوارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بنطاق حي ثان المحلة، وتم رفع الاشغالات الموجودة بشارع الجمهورية العمومي، ومصادرة 16حجر شيشة، وغلق 3مراكز دروس خصوصية ومطعم و2مقهي بقرية بلقينا مركز المحلة، وغلق قاعتي افراح، و3حضانات.

كما تم غلق 3 كافيهات و2 محل بقالة بقرية الجابرية، وغلق مطعم بقرية شبرابابل، وغلق 3 محلات فطير بقرية ميت الليت هاشم.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد قاد مساء أمس، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات، وخخلال الجولة قرر المحافظ ازالة السوق العشوائى بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد علي انتشار فيروس كورونا بسبب الاختلاط الي جانب احداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة لشرطة المرافق لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية، وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التي تمت فيها اعمال الازالة مرة اخري.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة أرض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائي بالكامل ونقل الباعة الجائلين له، وسرعة قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار مكافحة انتشارفيروس كورونا.

ومن جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز ملوى 4 مخالفات لمقاهى لوجود الشيشة بهم وعدم إلتزامهم بقرار اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بمنع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهى، والكافيهات، والمحال العامة ، ومن جهة أخرى، رفعت الوحدة المحلية لمركز ملوى 460 طن من القمامة خلال حملة مكبرة للنظافة على مستوى المركز.

فيما تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، جهودها في إزالة الأسواق بناءا على الصادرة بمنع إقامة جميع الأسواق منعا للتجمعات ،ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم رفع سوق الطيور بمنطقة الحبشى .

بينما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن فتح مراكز شباب مدينة سمالوط ومدينة مطاى ومدينة مغاغة، بالتنسيق مع مكاتب البريد لتوفير أماكن لتوزيع مرتبات المعاشات، وذلك بناء على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بعدم وجود أي تجمعات واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية بعد أن تلاحظ وجود تجمعات أمام مراكز البريد .

تم اليوم الغاء سوق أبا بمركز مغاغة وتم فض التجمع بتواجد رئيس القرية وموظفي التنظيم وبمساعدة أهالي القرية، الذين شاركوا في تنبيه وتحذير الأهالي بمعظم قرى مغاغة بإلغاء السوق . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بمنع إقامة جميع الأسواق منعا للتجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد كما تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في متابعة حالة النظافة العامة وتجميل وصيانة أعمدة الإنارة، والحفاظ علي الأراضي الزراعية، والمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع القمامة بصفة دورية على مدار اليوم من مختلف الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بقرية أبوقرقاص البلد، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية منتوت، وإزالة ٤ حالات تعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء في المهد بقرية إتليدم، بالإضافة إلي حملات نظافة مكبرة بقري ببني موسي، إتليدم، أبوقرقاص البلد، بني عبيد، بني حسن .

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا ان الاجراءات والازالات للسوق لصالح الحفاظ علي صحة المواطنين.



