محاضر مخالفات لمحلات ومطاعم فى حملة مكبرة بالمحلة..و 4 لمقاهى بالمنيا

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة أفراح أو مناسبات بقاعات الأفراح، حيث تم المرور على شوارع البحر، و23 يوليو، و سعد زغلون، ميدان بسيسة، شارع محب، شارع الملجأ، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، ميدان المحطة، شارع الرجبي، شارع طلعت حرب، منطقة الرجبي، طريق كفر الشيخ، وشارع الجلاء، شارع البهلوان، شارع شكري القوتلي، وتم تحرير 17 محضرا عدم حمل شهادة صحية، و7محاضر نظافة، وتطهير سوق ميدان بسيسة، وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الرجبي وأخذ التعهد عليه بعدم فض الشمع، وغلق محل حلاق بشارع العريان من شارع على أبو جبر بمنطقة رجب القاضي وتطهير المحل.
كما تم المرور على شوارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بنطاق حي ثان المحلة، وتم رفع الاشغالات الموجودة بشارع الجمهورية العمومي، ومصادرة 16حجر شيشة، وغلق 3مراكز دروس خصوصية ومطعم و2مقهي بقرية بلقينا مركز المحلة، وغلق قاعتي افراح، و3حضانات.
كما تم غلق 3 كافيهات و2 محل بقالة بقرية الجابرية، وغلق مطعم بقرية شبرابابل، وغلق 3 محلات فطير بقرية ميت الليت هاشم.
وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد قاد مساء أمس، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات، وخخلال الجولة قرر المحافظ ازالة السوق العشوائى بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد علي انتشار فيروس كورونا بسبب الاختلاط الي جانب احداث شلل مرورى بتلك المنطقة.
كما قاد المحافظ حملة مكبرة لشرطة المرافق لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية، وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التي تمت فيها اعمال الازالة مرة اخري.
كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة أرض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائي بالكامل ونقل الباعة الجائلين له، وسرعة قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار مكافحة انتشارفيروس كورونا.
ومن جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز ملوى 4 مخالفات لمقاهى لوجود الشيشة بهم وعدم إلتزامهم بقرار اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بمنع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهى، والكافيهات، والمحال العامة ، ومن جهة أخرى، رفعت الوحدة المحلية لمركز ملوى 460 طن من القمامة خلال حملة مكبرة للنظافة على مستوى المركز.
وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا ان الاجراءات والازالات للسوق لصالح الحفاظ علي صحة المواطنين.
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