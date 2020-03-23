اليوم السابع
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متخليش قعدة البيت بسبب كورونا تزود وزنك..7 نصائح لإنقاص الوزن فى المنزل

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م
متخليش قعدة البيت بسبب كورونا تزود وزنك..7 نصائح لإنقاص الوزن فى المنزل انقاص الوزن
كتبت نهير عبد النبى

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"قاعدة البيت بسبب كورونا زودت وزنى وبوظت شكلى"، هى الجملة التى ترددها السيدات بعد القرار الصادر بالعمل من المنزل وتعطيل الدراسة، حيث سبب لهن ذلك زيادة فى الوزن بسبب الجلوس المستمر فى المنزل مع الإكثار من تناول الأطعمة، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح التى تساعدك على انقاص الوزن فى المنزل وفقا لما ذكره موقع healthy

نصائح لانقاص الوزن فى المنزل

 

1: ينصح بالاهتمام بتناول وجبة الإفطار على أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية المتكاملة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى، ولكن يجب الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة بها.

2:ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، ووجبات خفيفة وخالية من الدهون والزيوت التى تسبب زيادة الوزن.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من تراكم الدهون والسمنة المفرطة.

4: تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالأطعمة الخفيفة مثل المشويات والمسلوق.

5: الجلوس من المنزل لا يمنعك من ممارسة الرياضة، لذلك عليكى بممارسة النشاط البدنى فى المنزل وعدم الجلوس امام شاشة التلفزيون طول اليوم.

6: ابتعدى عن تناول المشروبات الغازية والتى تحتوى على نسبة عالية من الصودا والسكريات، حيث انها تعمل على زيادة الوزن وتؤثر على صحة الجسم.

7: اهتمى بتناول المياه طوال اليوم، فهى من الطرق الطبيعية التى تعمل على تغذية الجسم وتحد من خطر الإصابة بتراكم الدهون.

 

 


انقاص الوزن

الصحة

الافطار

السمنة

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