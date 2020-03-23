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متحدث وزراء بريطانيا يؤكد على ضرورة ضمان سلامة الرياضيين أولا قبل إقامة الأولمبياد

الإثنين، 23 مارس 2020 02:50 م
متحدث وزراء بريطانيا يؤكد على ضرورة ضمان سلامة الرياضيين أولا قبل إقامة الأولمبياد طوكيو 2020
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يؤكد على ضرورة ضمان سلامة الرياضيين أولا قبل إقامة الأولمبياد.

وكانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفى 2020 اعترفت  بأنها تبحث خيار تأجيل الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة إلى تاريخ لاحق بسبب تفشى فيروس كورونا.

وجاء هذا الموقف الجديد للجنة المنظمة للألعاب بعد أسابيع من الإصرار على إقامة الحدث الرياضى الكبير فى موعده ودون أى تغيير فى الخطط بداية من 24 يوليو المقبل وحتى 9 أغسطس التالى.

 

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو مورى فى مؤتمر صحفى "لم نقرر بعد تأجيل الألعاب. لكن لا يمكننا النظر فى ذلك باعتباره خيارا واقعيا أيضا."

وأضاف المسؤول اليابانى "لا يمكننى الإصرار على إقامة الدورة حسب الخطط المقررة" فى ظل سرعة تفشى الفيروس وتأثيرات هذه الأزمة حول العالم.

 

وقال مورى إنه رغم أن بلاده كانت تفضل تنظيم الدورة فى الموعد المحدد إلا أنها ستبحث إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى مع اللجنة الأولمبية الدولية وإن هذه المحادثات ستشمل التكاليف الإضافية التى سيفرضها التأجيل.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الأحد إن هذه المحادثات ستتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. ومن جهة أخرى استبعد توشيرو موتو الرئيس التنفيذى لأولمبياد طوكيو خيار إلغاء الألعاب تماما.

 


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