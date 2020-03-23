اليوم السابع
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مبادرات شبابية بقرى المنيا لتعقيم وتطهير الشوارع والمؤسسات الحكومية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:27 م
مبادرات شبابية بقرى المنيا لتعقيم وتطهير الشوارع والمؤسسات الحكومية تعقيم
المنيا - حسن عبد الغفار

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مازالت المبادرات الشبابية تنطلق من كل قرية داخل محافظة المنيا، لمواجهة فيروس كرونا المستجد، وذلك بالقيام بأعمال الرش والتطهير فى الشوارع والمؤسسات الحكومية والمساجد والكنائس، ففى قرية ريدة وتله وصفط التابعين لمركز المنيا قام الشباب بحشد جهودهم وتطهير ورش وتعقيم الشوارع والمدارس والكنائس والمساجد ، والتوعية من خلال صفاحتهم على الانترنت أو التجول من خلال ارتداء الكمامات والكحل ومحاولة توجيه المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية .

وكذلك فى ابوقرقاص تم تعقيم وتطهير المعديات النيلية بينما قام الشباب بالقرى وخاصة فى قرية بنى حسن برش وتطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية والمساجد والكنائس .

لم تقتصر المبادرات فى المنيا فقط بل فى المؤسسات الحكومية حيث أطلقت شركة المياه والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسرالشهاوى رئيس مجلس الإدارة بانه بناءا على تعليمات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء، كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد، وأضاف الشهاوى أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه. 

وقامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كإجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا المستجد وأن الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدى صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وأن كافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع كافة أجهزة الدولة داخل المحافظة فى حالة طلبها.

وكانت الشركة قد قامت بتعقيم المبانى الإدارية بالمحطات والفروع تم الانتهاء من التعقيم بكافة الفروع و تكليف فريق التعقيم بالشركة بتعقيم مبنى قناة الصعيد ومبنى إذاعة شمال الصعيد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، برفع وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة من الشوارع، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

و شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة بصفة دورية على مدار اليوم من مختلف الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق .

فيما أعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة برئاسة المهندس عبد العاطى صديق وكيل الوزارة ان المديرية لديها استعداد لتقديم الدعم بمواتير الرش لكل المؤسسات الحكومية وأن كل امكانية مديرية الزراعة توضع فى خدمة المحافظة لمواجهة فيروس كرونا المستجد، واكد انه تموتعقيم ورش وتطهير المديرية والجمعيات الزراعية .

 

 

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اخبار اليوم

محافظه المنيا

كورونا

مبادرات شبابيه

تعقيم وتطهير الشوارع

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