ماليزيا تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة قرار تقييد التحركات لحصار كورونا

وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بتحقيق أهداف قرار تقييد التحركات، معرباً عن الاستعداد لنشر المزيد من أفراد القوات المسلحة إذا لزم الأمر.

ودعا أفندي الماليزيين إلى التعاون مع السلطات المعنية والالتزام بجميع الأوامر والمحظورات خلال هذه الفترة الصعبة، في جهود محاصرة انتشار كوفيد-19.

وأمس الأحد، أعلن أفندي عن انتشار 7500 جندي من القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وهم من القوات البحرية والجوية والبرية على حد سواء، من أجل مساعدة الشرطة الماليزية في مراقبة خضوع الماليزيين والمقيمين لقرار تقييد التحركات.

من جانب أخر صادقت الحكومة الماليزية على مبلغ مساعدات إضافية بقيمة 600 مليون رنغيت لوزارة الصحة، دعماً لجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك توظيف المتعاقدين الجدد لا سيما في مجال التمريض.