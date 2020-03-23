ماكرون: كل فرنسا تدعم العاملين فى الحقل الطبى فى مواجهة كورونا

إبراهيم سعيد

أعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل فرنسا تدعم العاملين فى الحقل الطبى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد ماكرون، نعمل على حماية المشردين من تداعيات تفشي كورونا.