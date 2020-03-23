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ماجد جورج: تخصيص مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين خطوة إيجابية

الإثنين، 23 مارس 2020 01:58 م
ماجد جورج: تخصيص مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين خطوة إيجابية ماجد جورج
كتب إسلام سعيد

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أشاد رجل الأعمال الدكتور ماجد جورج أحد المصدرين فى مصر، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيراً إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع ملف دعم الصادرات وسداد المستحقات المالية المتأخرة وتنفيذ برامج دعم الصادرات الجديد.
 
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن خفض أسعار الغاز إلي 4.5 دولار وخفض الكهرباء 10 قروش وكذلك تأجيل سداد أقساط القروض كلها خطوات   ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذى يؤثر على الاقتصاد المصرى، بل العالم كله، فهي خطط ورؤى للتعامل مع الموقف بكل حكمة من قبل الرئيس السيسي.
 
وأضاف ماجد جورج، أن الأزمة الحالية تحتاج  تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة للحيلولة دون مزيد من التأثر للاقتصاد المصرى جراء انتشار وباء كورونا، خاصة على الصناعة وحركة الصادرات، لافتاً إلى أن حركة الصادرات ستتأثر بالأزمة الحالية خاصة وأن التجارة العالمية كلها متراجعة الآن نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من انتشار كورونا.
 
 
وتابع جورج،  أن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التى يتم اتخاذها تباعا تؤكد أن هناك رؤية واضحة من الدولة للخروج من النفق المظلم وعبور المرحلة الحركة الحالية، خاصة القرارات المتعلقة بدعم القطاع الصناعى لأنه القطاع الأول المسئول عن توفير فرص عمل جديدة، وكذلك مسؤول عن المساهمة في زيادة الصادرات.

صادرات مصر

المجلس التصديري

زيادة الصادرات

المجالس التصديرية

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