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لمجابهة فيروس كورونا

ليبيا تعلن حظر التجوال بشكل كامل الأربعاء وتوقف التعامل بالعملات الورقية

الإثنين، 23 مارس 2020 06:10 م
ليبيا تعلن حظر التجوال بشكل كامل الأربعاء وتوقف التعامل بالعملات الورقية الفريق عبد الرزاق الناظورى
كتب: أحمد جمعة

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وجه مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتاً في المصارف التجارية إلى حين إشعار آخر.

وقال مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس محمد ، في خطاب موجه للمدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية إنه بناء على ما أقرته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واللجنة الاستشارية الطبية يطلب منكم إيقاف صرف قبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتا في المصارف التجارية اعتبارا من اليو وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة العمل على تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

واستمرارا لجهود ليبيا في مجابهة فيروس كورونا في البلاد، أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بحظر التجول حظرا تماما اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة.

بدوره أكد الفريق عبدالرازق الناظوري ، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا على قدرة الشعب الليبي على هزيمة كل اعدائه ولن يفشل في تحدي وهزيمة هذا الوباء، موضحا أن اللجنة قررت حظر كامل للتجوال طوال ساعات اليوم من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، مؤكدًا أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة قد تكون مالية.

وأوضح الناظوري ، أن هذه الإجراءات رغم قسوتها إلا أنها من أجل سلامة أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه لا يرغب أن تتحول بلاده للنموذج الإيطالي الذي يعاني بسبب انتشار الوباء بشكل كبير، مشددا على أهمية التكافل الاجتماعي بين المواطنين الليبيين.


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