كيف يتم علاج الجفون المتهدلة ؟... الدكتور أحمد المعتصم يجيب

تقرير خاص

تعتبر العيون اساس جمال الانسان، وتعد عمليات تجميل العيون واحدة من أهم الجراحات المكملة لجمالك.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي طرق اجراء عمليات تجميل العيون.

واوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن عمليات تجميل العيون عبارة عن لفظ يطلق على عمليات علاج الجفون المتهدلة أو إزالة الانتفاخ حول العينين أو علاج علامات تقدم العمر، حيث تظهر التغيرات المرتبطة بالعمر دائمًا حول العينين بسبب فقدان الجلد مرونته وشبابه بسبب التغيرات في كميات الكولاجين والإيلاستين المنتجة، مما ينتج عنه تهدل في الجفون العلوية والسفلية، كما تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد خاصةً في الطرف الجانبي للعين، بالإضافة إلي استرخاء الأنسجة الضامة مما يؤدي إلى تراكم الدهون أسفل العيون.

* انواع عمليات تجميل العيون:

واكد ان عمليات تجميل العيون تعمل على إصلاح الجفون المتهدلة وقد تتضمن إزالة الجلد الزائد والعضلات والدهون التي قد تتسبب في ترهل المنطقة المحيطة بالعيون، لافتاً ان تهدل الجفون لا يعطي شكل جمالي غير مستحب فقط بل يمكن أن يقلل الجلد المتهدل من مجال الرؤية وخاصة الأجزاء العلوية والخارجية من مجال رؤيتك، لذلك تساعد جراحات العيون التجميلية في حل مشاكل الرؤية وتحسين المظهر الخارجي لكي.



اهداف لإجراء عمليات تجميل العيون

الي ذلك، واعلن الدكتور احمد المعتصم ان هناك حالات تستعدي اجراء عمليات التجميل منها حالات تهدل الجفون العلوية، او في حالة إعاقة الرؤية نتيجة للجلد الزائد المتدلي على العين من الجفن العلوي، وفي حالة انتفاخ الجفون السفلية، و في حالة إجراء العمليات التجميلية لشد الوجه والحاجبين قد تحتاجين لعمليات العيون التجميلية لتكملة مظهرك الجمالي.

اما عن استعدادات ما قبل عمليات تجميل العيون فأوضح الدكتور احمد المعتصم ان الاستعدادات لعمليات تجميل العيون تعتبر معقدة بعض الشئ . في البداية تحتاجين إلى استشارة أولية من جراح تجميل متخصص في جراحات العيون لمناقشة حالتك والنتائج المرجوة من العملية، وقبل الخضوع لهذا النوع من العمليات سيحتاج جراحك إلى إجراء بعض الاختبارات والفحوصات حيث يتم إجراء فحص للنظر وقياس دقته، كما يتم إجراء اختبارات الجفاف، وأخيرًا سيقوم الطبيب بالتقاط صور للجفون للاستعانة بها أثناء العملية.

واشار الي ان الهدف الأساسي من هذه الجراحات هو رفع الحواجب لتكون بمستوى ملائم مع الجفون لتعطي شكل أنيق بدون ندبات وإزالة الانتفاخات الدهنية دون إحداث علامات مجوفة تحت العيون، ويتم ذلك عن طريق:

• تصحيح الاختلافات في الجفون العلوية.

• استئصال الجلد وحده.

• استئصال الجلد و الاستئصال الجزئي للدهون المتراكمة حول العين.

• تصحيح تدلي الجفون مع شد الجفن.

• علاج تهدل الغدة الدمعية.

وفي السياق ذاته، اعلن الدكتور احمد المعتصم خطوات اجراء عمليات تجميل العيون حيث يتم إجراء عمليات شد الجفون عن طريق التخدير الموضعي، ويقوم الجراح بحقن مادة التخدير في الجفون، و يتم تناول الجفون العلوية أولاً حيث يقوم الجراح بإجراء قطع صغير وإزالة الجلد الزائد والعضلات وأحيانا الدهون، ثم يتناول الجفن السفلي إذ يتضمن عادة إزالة الدهون الذي يسهم في حدوث الانتفاخ تحت العين، وكذلك إزالة كمية صغيرة من الجلد في بعض الأحيان. قد يكون الشق إما داخل الجفن أو في الخارج أسفل الرموش السفلية. في بعض الناس قد يتم تشديد الجفن السفلي أو تثبيته على عظام الوجه نفسه.

واوضح ان التعافي من عمليات العيون يعد قصيرًا نسبيًا مقارنة بالأنواع الأخرى من العمليات الجراحية. بعد الإجراء مباشرة سيتم نقلك إلى غرفة الإفاقة مع متابعة للآثار الجانبية، وما لم تكن هناك أي مضاعفات فستعودين إلى المنزل في نفس اليوم، مشيرا الي انه من المهم أن تستريحي لبضعة أيام بعد جراحة العيون مباشرة، وقد تواجهين بعض التورم والألم، مع إمكانية وصف بعض الأدوية المسكنة من قِبَل الطبيب المختص لتخفيف هذه الأعراض، و من الممكن أن تستغرق هذه الأعراض أسبوعًا أو أسبوعين حتى تختفي تمامًا، وقد يوصي جراحك أيضًا بكمادات الثلج لمدة يومين بعد العملية.

وشدد الدكتور احمد المعتصم على ضرورة عدم ارتداء العدسات اللاصقة لمدة أسبوعين بعد جراحة تجميل العين، لذلك تأكدي من وجود بديل مثل النظارات الطبية لاستخدامها بدلًا منها، لافتاً انه عند العودة إلي المنزل بعد العملية ستحتاجين إلي وضع الشاش على العين فقط لحمايتها ولكن لا حاجة لتغطية العين خلال فترة التعافي، ستحتاجين أيضًا إلى التأكد من غسل منطقة العيون بلطف وإبقائها نظيفة، و بعد بضعة أيام يتم العرض على الجراح مرة أخرى لإجراء فحص طبي للإطمئنان وإزالة أي غرز عند الضرورة.

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الفريق-الطبي (2)