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كوكب الزهرة يصل استطالته العظمى بسماء مصر والوطن العربى الثلاثاء

الإثنين، 23 مارس 2020 04:00 ص
كوكب الزهرة يصل استطالته العظمى بسماء مصر والوطن العربى الثلاثاء كوكب الزهرة - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر و الوطن العربي بعد غروب شمس يوم الثلاثاء  24 مارس 2020 وصول كوكب الزهرة إلى استطالته العظمى المسائية بزاوية 46.1 درجة شرق الشمس وهو وقت مثالي لرؤية وتصوير الكوكب نظرا لأنه سيكون في اعلى نقطة له فوق الافق  الغربي بسماء المساء.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه الظاهرة مشاهدة بدون أجهزة رصد خاصة، فالزهرة ثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر، ونظرا لأن الكوكب بعيد حالياً عن موقع غروب شمس فهو يبقى مرئياً في السماء لبضعة ساعات بعد بداية الليل.
 
الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة وعند رؤيته من خلال التلسكوب سيظهر نصف قرصه مضاء بنور الشمس، والسبب في ذلك أنه عندما يكون في استطالته العظمى، يصنع زاوية بمقدار 90 درجة مع الأرض والشمس.
 
ويجب التأكيد من الأفضل رؤية الزهرة من خلال التلسكوب قبل بداية الليل وذلك قبل أن يصبح في قمة سطوعه ويؤثر وهج ضوئه على عملية الرصد.
 
وبشكل عام الزهرة لا يبتعد كثيرا عن الشمس في قبة السماء  لان مدارة  حول الشمس يقع بين الارض والشمس ما يعني أن هذا الكوكب لا يمكن أن يقابل الشمس في سماء الأرض مثل القمر عندما يكون في طور البدر المكتمل.
 
جدير بالذكر بعد يوم الثلاثاء سيبدأ الكوكب يوما بعد يوم في الهبوط تدريجيا باتجاه شمس الغروب. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


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