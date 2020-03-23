اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تعلن 64 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص
كوريا الجنوبية تعلن 64 حالة إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول (رويترز)

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية، سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، وأظهر العدد الإجمالى اليومى استمرار الاتجاه النزولى لليوم الثانى عشر فى حالات الإصابة الجديدة.

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد إلى 8 آلاف و897 حالة.

وأعلن مركز تدابير الحجر الصحى - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - عن تسجيل 98 إصابة جديدة أمس ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 8,897 حالة.

وبالتالي، فإن العدد اليومى لحالات الإصابة الجديدة فى كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من 100 حالة. بعد أن كان العدد اليومى للمصابين الجدد 152 مصابا فى يوم الخميس وحده، و87 مصابا فى يوم الجمعة، ومن بين الـ98 حالة إصابة جديدة، جاءت 43 حالة فى مدينة دايجو و11 حالة فى مقاطعة كيونج سانج الشمالية.

وجاءت 10 حالات فى سول، وحالة واحدة فى مدينة كوانجو، وحالتان فى مدينة دايجون، و16 حالة فى مقاطعة كيونج كي، وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشونج تشيونج الشمالية والجنوبية ومقاطعة جولا الجنوبية ومقاطعة كيونج سانج الجنوبية. وكانت 11 حالة قادمة من الخارج.

وقد بلغ العدد التراكمى لحالات الإصابة المؤكدة فى مدينة ديجو 6,387 حالة، وفى مقاطعة كيونج سانج الشمالية 1,254 حالة، وفقا للسلطات المختصة.

 

 


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