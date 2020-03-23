اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كنائس الإسكندرية تنفذ قرار الغلق وحملات لتعقيمها بالمطهرات ..صور

الإثنين، 23 مارس 2020 04:03 م
كنائس الإسكندرية تنفذ قرار الغلق وحملات لتعقيمها بالمطهرات ..صور جانب من التعقيم
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصت كنائس الإسكندرية على تنفيذ قرار غلق الكنائس الذى أعلنتة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت كنائس الإسكندرية الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، فيما تم تنظيم حملات تطهير للكنائس من الداخل و الخارج و أماكن المصليين خلال فترة الغلق.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس قد أصدرت بيانا أعلنت فية منع التجمعات التى تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس، حيث قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا ، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة ، غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات

وأكد البيان على أن هذا القرار من يوم السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر ، واختتم البيان:"وإذ تُذَكِّر الكنيسة بقول السيد المسيح: "لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ" (مت 4 : 7)، تناشد جموع الأقباط في مصر والخارج عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسئولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم،  فليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه

ودعت الكنيسة الجميع إلى رفع صلوات وتضرعات في كل موضع، واثقةً في أن صلواتهم سوف تصل إلى مسامع الرب القدير وأنه سيتحنن علينا ويرفع هذه الضيقة، ويعطي شفاءًا وسلامًا وطمأنينة لكل العالم ويبارك كل الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم كله.

الكنيسة-من-الداخل
الكنيسة-من-الداخل

 

تعقيم-الكتدرائية-المرقسية
تعقيم-الكتدرائية-المرقسية

 

تعقيم-المداخل
تعقيم-المداخل

 

تعقيم-المقابض-و-الابواب
تعقيم-المقابض-و-الابواب

 

تعقيم-حاملات-الايدى
تعقيم-حاملات-الايدى

 

حملات-التعقيم_1
حملات-التعقيم_1

 

حملات-التعقيم-2
حملات-التعقيم-2

 

 
 

 


غلق الكنائس

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قس وشيخ أزهرى يطوفان مساجد وكنائس العاشر من رمضان لتعقيمها.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 01:17 م

الرئيس السيسي: إغلاق المساجد والكنائس أخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:03 م

إيد واحدة ضد الكورونا.. "هنعدى بيها" مبادرة شبابية لتعقيم المساجد والكنائس

الأحد، 22 مارس 2020 02:00 م

"فيها حاجة حلوة".. مبادرات شبابية بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس بالمنيا.. محمد يعقم الكنيسة وجرجس يرش المسجد ضد كورونا.. ومرقص ومينا بسماعة ومايك لتوعية المواطنين من كبار السن.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة