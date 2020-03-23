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كاتب كويتى يدعو الجامعة العربية لتشكيل فرق صحية لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:52 ص
كاتب كويتى يدعو الجامعة العربية لتشكيل فرق صحية لمواجهة كورونا مساعد العنزى
كتب أحمد عرفة

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أكد مساعد آل مغنم، الكاتب الكويتى، ضرورة أن يكون هناك عمل عربى مشترك ضمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا الوباء الجديد يعد أقوى وأكبر تحدى يواجه الشعوب العربية خلال الفترة الراهنة ولابد من حلول سريعة للتصدى له والوقاية منه.

 

وقال الكاتب الكويتى، في تصريح لـ"اليوم السابع": نحن نحتاج لدعم لوجستي حقيقي بالمرحلة القادمة وبشكل كبير ، معربا عن أمله أن تأخذ المبادرة من خلال جامعة الدول العربية وتشكل فرق أمنية وعسكرية وصحية لدعم الدول ورسالة إعلامية موحدة لشعوبها أيضا من خلال الجامعة العربية والتى يجب ان يكون لها دور ميداني.

 

وفى وقت سابق أكد موقع العربية، أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، ومؤكدا أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، ومجددا الدعوة للبقاء فى المنازل للبعد عن التجمعات، ومشيرا إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا، ومطالبا بالالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

 

وأوضح موقع العربية، أنه مع إعلان وزارة الصحة في لبنان السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 206 حالة، انتشرت دعوات بمكبرات الصوت لبقاء الناس في المنازل، كما أوضحت أن تلك الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، مشددة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.

 

وشددت على أن أي تهاون بتطبيق الاجراءات الوقائية التي أعلن عنها سابقاً سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية، فيما طلب رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، النائب عاصم عراجي، السبت، إعلان حالة الطوارئ في لبنان بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 24 حالة جديدة في يوم واحد، وقال في تصريح لـ"العربية" و"الحدث" إنه يطالب بذلك بسبب عدم التزام المواطنين البقاء في منازلهم، حيث جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا.

 

 


كورونا

كاتب كويتى

الدول العربيه

جامعه الدول العربيه

مساعد ال مغنم

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