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"قطاع الأعمال": إجراءات وقائية مشددة بشركات نقل الركاب التابعة لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:16 م
"قطاع الأعمال": إجراءات وقائية مشددة بشركات نقل الركاب التابعة لمواجهة كورونا تطهير الاتوبيسات من الداخل
كتب عبد الحليم سالم

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في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، واصلت شركات نقل الركاب  (شرق الدلتا - غرب ووسط الدلتا - الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا عن طريق وسائل المواصلات. 
 
وبحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام اليوم فقد وبدات هذه الإجراءات بتخفيض نسبة العمالة بمنافذ (حجز التذاكر - الجراجات - محطات الركوب ، وغيرها ، منعا لتكدس العاملين في المناطق، واستخدام وسائل التطهير ( مضخات - سوائل التطهير - زي التطهير للقائمين بالتطهير - كمامات ... الخ)، وتنفيذ أعمال التعقيم على العاملين بالشركات التابعة والمتعاملين مع الجمهور. 
 
كما يجرى تعقيم جميع ( الجراجات - الورش - محطات ركوب الركاب - مناطق انتظار المواطنين - جميع المباني الادارية ) بالشركات التابعة بصفة دورية، وكذلك تعقيم جميع الاتوبيسات من الداخل داخل الجراجات وقبل بدء الرحلة بمحطة القيام وبعد وصول الرحلات بمحطة الوصول، مع إلزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيادتهم للمركبات طوال فترة الرحلة. 
 
وتضمنت الإجراءات تخفيض نسبة الاشغال من طاقة الاتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50% من عدد 50 راكب إلى عدد 25 راكب بكل اتوبيس / رحلة ( بمعدل راكب في كل كرسي مزدوج ) لترك مسافات كافية للوقاية.
 
تطهير الاتوبيسات من الداخل
تطهير الاتوبيسات من الداخل

تطهير شركات الركاب
تطهير شركات الركاب

جانب من اعمال التطهير لشركات قطاع الاعمال
جانب من اعمال التطهير لشركات قطاع الاعمال

عمليات تطهير الشركات
عمليات تطهير الشركات

عمليات مستمرة لتطهير الشركات
عمليات مستمرة لتطهير الشركات

 


شركات نقل الركاب

قطاع الاعمال العام

الاتوبيسات

فيروس كورونا

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