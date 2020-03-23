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قافلين على نفسهم.. ضبط مقهي مغلق وبداخله مواطنين بشبين القناطر

الإثنين، 23 مارس 2020 12:22 ص
قافلين على نفسهم.. ضبط مقهي مغلق وبداخله مواطنين بشبين القناطر ضبط مقاهي مخالفة بشبين القناطر
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بقيادة غريب أحمد على رئيس المدينة، وبناء على توجهيات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبرفقه مركز شرطة شبين القناطر وإداره الأزمات والكوارث والاشغالات بمجلس المدينة وشرطة المرافق، حملة مكبرة لمتابعة غلق المحال المعامة والمقاهي والكازينوهات بنطاق المدينة بناءا على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأسفرت الحملة، عن رفع الاشغالات من الطريق العام والميدان الرئيسي وتم المرور علي قريتي كفر شبين وطحا وكفر طحا وغلق الملاعب علي الطريق العام وداخل القري، وعلي المحال التجارية وغلقها، وكذلك الكافتريات وضبط الشيش من 2 مقهي، وجد أحدهما مغلقا وبداخله مواطنين، وتم مصادرة الشيش الموجودة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

حملة ليلية بحضور مدير أمن القليوبية بشبين القناطر
حملة ليلية بحضور مدير أمن القليوبية بشبين القناطر

 

غلق مقهي بشبين القناطر
غلق مقهي بشبين القناطر

 

مصادرة الشيشة بشبين القناطر
مصادرة الشيشة بشبين القناطر

 

مصادرة الشيشة من مقهي بشبين القناطر
مصادرة الشيشة من مقهي بشبين القناطر

 

مواطنون يغلقون مقهي عليهم وهم بالداخل بشبين القناطر
مواطنون يغلقون مقهي عليهم وهم بالداخل بشبين القناطر

 


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