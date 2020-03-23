فيديو لدوريات الأمن الفلسطينى لفرض حظر التجول بمدن الضفة الغربية

هند المغربي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو تظهر قيام دوريات من الأمن الفلسطينى بفرض منع التجول بمدينة رام الله، والفة الغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا بالمدن الفلسطينية

وكان أصدر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه قرارا بمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامى لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، داعيا المواطنين إلى البقاء فى منازلهم.

واستثنى القرار المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.