اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو لدوريات الأمن الفلسطينى لفرض حظر التجول بمدن الضفة الغربية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:02 م
فيديو لدوريات الأمن الفلسطينى لفرض حظر التجول بمدن الضفة الغربية حظر تجول - أرشيفية
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو تظهر قيام دوريات من الأمن الفلسطينى بفرض منع التجول بمدينة رام الله، والفة الغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا بالمدن الفلسطينية

وكان أصدر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه قرارا بمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامى لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، داعيا المواطنين إلى البقاء فى منازلهم.

واستثنى القرار المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.


فلسطين

مدن الضفه الغربية

حظر تجول

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة