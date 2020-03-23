اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا الكمامة
كتبت ـ إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة لا يكون لجميع الأشخاص، وهناك حالات فقط يجب فيها ارتداء الكمامة أهمها، أن تكون مخالطا لحالة مصابة أو كونك شخص مصاب، يجب أن يمنع العدوى.
 
ونعرض فى التقرير التالى الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية والجوانتى 
 
 
1- تأكد من غسيل يديك جيدا لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، أو الكحول.
2- افحص الكمامة جيدا للتأكد من عدم وجود ثقوب بها.
3- تأكد أن الجزء العلوى المثبت على الأنف للكمامة يحتوى على شريط معدنى.
4- الجزء الملون من الكمامة يكون باتجاه الخارج والأبيض للداخل.
5- اسحب أطرف الكمامة للأسفل وثبت الأطراف على الأذن للتأكد من تغطية الأنف والفم جيدا.
6- لخلع الكمامة امسك فقط أطرافها المثبتة على الأذن واسحبها بدون لمس الجزء الأمامى وتخلص منها.
7- اغسل يديك مرة أخرى لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.
8- قبل لبس الجوانتى تأكد من عدم وجود ثقوب به وغسل يديك جيدا.
9- للتخلص منه اخلعه من الجزء الداخلى لليدين دون لمس الأطراف الخارجية.
10- تخلص منه فى سلة المهملات فورا دون إعادة استخدامه ثم غسل اليدين بالماء الصابون أو الكحول.

كورونا

الكمامة

الجوانتى

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يحول عاصمة الضباب لمدينة أشباح.. وزير الإسكان البريطانى: 1.5 مليون مواطن عرضة للإصابة.. وصحة لندن: إرشادات للأطباء لتحديد أولوية الحصول على غرفة عناية.. والوباء المميت يسابق الزمان فى المملكة المتحدة

الإثنين، 23 مارس 2020 07:30 ص

نيوزيلندا تستعد للدخول فى حالة إغلاق بعد تضاعف حالات كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص

وفاة أول طبيب فرنسى بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص

ماذا لو استمر "كورونا" حتى موسم الحج؟.. فقهاء: تعليق الفريضة إذا أكد العلماء وجود خطر أو ضرر.. ويؤكدون: النبى رفض السلام على مجذوم لمنع العدوى.. وبرلمانى: الضرورة تقدر بقدرها ومصر سباقة فى الإجراءات الوقائية

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة