فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

كتبت ـ إيناس البنا

أكد منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة لا يكون لجميع الأشخاص، وهناك حالات فقط يجب فيها ارتداء الكمامة أهمها، أن تكون مخالطا لحالة مصابة أو كونك شخص مصاب، يجب أن يمنع العدوى.

ونعرض فى التقرير التالى الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية والجوانتى

1- تأكد من غسيل يديك جيدا لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، أو الكحول.

2- افحص الكمامة جيدا للتأكد من عدم وجود ثقوب بها.

3- تأكد أن الجزء العلوى المثبت على الأنف للكمامة يحتوى على شريط معدنى.

4- الجزء الملون من الكمامة يكون باتجاه الخارج والأبيض للداخل.

5- اسحب أطرف الكمامة للأسفل وثبت الأطراف على الأذن للتأكد من تغطية الأنف والفم جيدا.

6- لخلع الكمامة امسك فقط أطرافها المثبتة على الأذن واسحبها بدون لمس الجزء الأمامى وتخلص منها.

7- اغسل يديك مرة أخرى لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

8- قبل لبس الجوانتى تأكد من عدم وجود ثقوب به وغسل يديك جيدا.

9- للتخلص منه اخلعه من الجزء الداخلى لليدين دون لمس الأطراف الخارجية.

10- تخلص منه فى سلة المهملات فورا دون إعادة استخدامه ثم غسل اليدين بالماء الصابون أو الكحول.