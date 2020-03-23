اليوم السابع
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فيديو.. الجيش الإسبانى يقوم بحملات تعقيم للشوارع للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:03 م
فيديو.. الجيش الإسبانى يقوم بحملات تعقيم للشوارع للحد من انتشار كورونا الجيش الإسبانى
كتب محمد تهامى زكى

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قامت قوات من الجيش الإسبانى بحملات تعقيم للشوارع ومحطات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى البلاد.

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وأظهر مقطع فيديو جنود من الجيش وهم يرشون الشوارع بالمطهرات والمعقمات للحد من تفشى الفيروس المستجد.

وقالت الحكومة الإسبانية، الاثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا فى البلاد تخطت الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية.

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وذكرت وزارة الصحة فى إسبانيا، ان عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال آخر 24 ساعة، وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن يوم الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33089 حالة فى إسبانيا.

وباتت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات كورونا.

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وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالى فى فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمنى لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".

من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، وتحذر من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

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وتشهد إسبانيا إغلاقا تاما فى محاولة لاحتواء انتشار كورونا، ولا يسمح للناس بالخروج إلا للذهاب إلى العمل وشراء الطعام والأدوية والاعتناء بالأشخاص المتقدمين فى السن.

 


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