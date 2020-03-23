اليوم السابع
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فوائد الليمون لمكافحة الأمراض وتعزيز صحة الجهاز المناعى

الإثنين، 23 مارس 2020 02:00 ص
فوائد الليمون لمكافحة الأمراض وتعزيز صحة الجهاز المناعى الليمون- صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يحتوي الليمون على العديد من المركبات والخصائص والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الفيروسات والعدوى، حيث انه يعمل على طرد الجراثيم من الجسم وله دور فعال في تعزيز صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع lifehack فأن هناك فوائد عديدة لتناول الليمون لتعزيز صحة الجسم ومنها

فوائد تناول الليمون على صحة الجسم

1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الجراثيم والفيروسات في الجسم.

2: يعتبر الليمون من أهم الطرق الطبيعية لمكافحة نزلات البرد والأنفلونزا وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات المضادة للجراثيم والعدوى.

3:تناول الليمون يعزز صحة القلب ويحميه من الجلطات كما انه يحافظ على صحة الأوعية الدموية.

4:يعتبر الليمون مكافح قوى للديدان والفطريات وخصوصا عند مزج العسل الأبيض مع الليمون.

5:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تفتيت حصوات الكلى والوقاية من الإصابة بها.

6:ينصح مرضى السمنة المفرطة بتناول الليمون وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والعناصر التي تعمل على حرق الدهون في الجسم وإنقاص الوزن.

7:يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تنشيط الدورة الدورة والوقاية من الأمراض.

فوائد الليمون على صحة البشرة

1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعزز صحة ونضارة البشرة.

2:ماسك الليمون مع العسل الأبيض يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة على البشرة.

3: ماسك الليمون والزبادى يساعد على تنعيم البشرة وإزالة البقع مع التفتيح والنضارة.

4: الليمون يعمل على تأخير عملية الشيخوخة وحماية البشرة من البقع.

 


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