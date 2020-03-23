فض 314 سوق ..والمستشفيات تطالب بزيادة "كواشف الحرارة و الجوانتيات" بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى الشرقية - فتحية الديب – حمدى عبدالعظيم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه تم فض 296 سوق أسبوعى على مستوى المحافظة خلال 8 أيام الماضية ، أبرزها سوق المواشى و سوق الاثنين بمينا القمح و سوق الثلاثاء بالزقازيق، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أوضح المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تم فض " 53 سوق بمركز الزقازيق ، 15 حى أول ، 5 حى ثانى ، 12 مشتول السوق ،ههيا 17 ، الإبراهيمية 8 ، ديرب نجم 36 ، كفر صقر 11 ، أولاد صقر 6 ، الحسينية 12 ، أبو حماد 16 ،فاقوس 15 ، أبو كبير 23 ،و سوف فى كلا من صان الحجر و منشاة أبو عمر و القنايات " .

و قال غراب، انه سمح لرؤساء المدن بوجود فرش متفرق لباعة الخضروات ، لتوفير احتياجات المواطنين و لكن دون التجمع فى سويقة منعا للانتشار الفيروسات

و دعا المجتمع المدنى و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من إنتشاره، مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية و الوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

و قال الدكتور جلال عبد الكريم ،رئيس مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه قام بغلق 18 سوق بدائرة مركز أبوحماد، منذ صدور قرار رئيس الوزارء بفض وغلق الأسواق، مواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأكد وجيه صدقى أحمد رئيس مركز ومدينة ابو كبير، انه شنت حملة تموينية لتشديد الرقابة على المحال التجارية والمخابز والجزارين للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات ومراقبة الأسواق، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

فشنت إدارة تموين ابوكبير، برئاسة جمال نصر الله مدير الإدارة ، محمد محى رئيس الرقابة التموينية و لجنة من مجلس المدينة والطب البيطرى والتموين ، للتفتيش على المحال التجارية ومحال الأغذية والأطعمة و الجزاريين ،للتأكد من صحتها وسلامتها وعدم تلاعب التجار بالأسعار وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين ، و تم تحرير أربعة محاضر للمخالفين للأسعار .

و زار الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان يرافقه مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان لمتابعة إستعدادات المستشفى الوقائية ، وخطة العمل فى إستقبال أى حالات مشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية ، ومتابعة تجهيز غرف العزل بها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى ، والتأكد من عدم تكدس المرضى بالمستشفى عند تلقى الخدمة الطبية بها، وخاصة عند شباك التذاكر، وتقديم التوعية الصحية لهم، والتنبيه بترك مسافات لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر .

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للتأكد من جاهزية المستشفيات، وتجنب إنتشار العدوى من الفيروسات التنفسية، خاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً على المواطنين بالمحافظة .

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، رفع درجة الإستعداد بمستشفيات الجامعة و التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشأن نظام العمل بالمستشفيات و أقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعى و مستشفيات وزارة الصحة .

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إن هناك خطة عمل المديرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من إنتشاره، مؤكدا رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية و تجهيز غرف العزل بها بشكل كامل و التشديد على إتباع الإجراءات الوقائية بالمستشفيات و إلغاء الزيارات الخاصة بالمرضى و عمل توقيتات زمنية بالعيادات الخارجية للقضاء على التكدس ومنعاً للتجمعات ، طالب وكيل وزارة الصحة تزويد المديرية بالكميات اللازمة من المستلزمات الطبية و الوقائية " ماسكات – كلور – كحول – جوانتيات – نظارات وقائية – أحذية واقية – كواشف حرارية " للطاقم الطبى للحفاظ على سلامتهم.

بينما أكد محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى إستعداد المديرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بتزويد مستشفيات مديرية الصحة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة للطاقم الطبى بالإضافة إلى إستمرار أعمال تطهير و تعقيم المنشآت الخدمية و الشوارع و السكك الحديدية لمواجهة فيروس كورونا و الحد من إنتشاره.

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن خطة الدولة تهدف لتوحيد الجهود والتأكيد على أهمية تكاتف جميع الأجهزة والمؤسسات والمواطنين خلال الوقت الراهن والذى يمثل مرحلة فاصلة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وأن جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالجامعة من ( مستشفيات -وأطباء-وهيئة التمريض- والإداريين -وجميع المستلزمات الطبية المتاحة بالمستشفيات الجامعية) جاهزة لتقديم الدعم اللازم لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين .

وأضاف خلال كلمته فى الاجتماع الذى عقد اليوم بمحافظة الشرقية لمناقشة أطر التعاون بين الجامعة والجهاز التنفيذى بالمحافظة، وبحث أليات تنفيذ خطة العمل المشتركة بين المستشفيات الجامعية وقطاع الشئون الصحية ، أنه تنفيذاً لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي،تم تجهيز المستشفى الإقتصادى بكامل قوته من (أسرة- وحجرات عناية مركزة- ومعمل مجهز)بالإضافة إلى تجهيز أقسام عزل بكافة المستشفيات الجامعية إستعداداً لإستقبال الحالات،لافتاً إلى أنه تم تدريب كوادر طبية من غير تخصصات( الأمراض الصدرية –العناية المركزة-التخدير-الأمراض المتوطنة) على سبل التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس .

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بالمجهودات التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واتخاذها كافة التدابير الإحترازية والإجراءات اللازمة بمختلف القطاعات وإتخاذ القرارات الحاسمة بمنع التجمعات بين المواطنين وتعقيم وتطهير كافة المنشأت لمنع انتشار العدوى والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإستبقاية والتدابير الإحترازية ووضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19،من خلال التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وقطاع المستشفيات الجامعية والهلال الأحمر،مشيراً إلى أنه تم تجهيز جميع المنشأت الصحية بنطاق المحافظة( المستشفيات الجامعية -والمستشفيات التابعة لقطاع الشئون الصحية)، بفرق طبية مدربة فضلاًعن توفيرأقسام للعزل وتحديد كافة الإحتياجات اللازمة من المستلزمات الطبية وتوفيرها ، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الوقائية الأخرى من الجارى نفيذها من أعمال التعقيم و التطهير المستمرة لمختلف المنشأت بنطاق المحافظة.

أشار الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب إلى أنه تم ترشيح طواقم طبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعمل بمستشفيات العزل الأخرى وتجهيزها للبدء فى العمل فور طلب مديرية الصحة.

وقال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والدكتور هشام شوقى وكيل وزارة الصحة بالشرقية وفى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة ومديرية الصحة بالشرقية وضمن الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة الدكتورة اميمة القواص وادارة التدريب ومارى عزمى بتنفيذ جولة داخل الإدارات المختلفة بالمديرية كل على حدى و ذلك تطبيقا لمنع التجمع لمنع انتقال العدوى .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الجولة شملت مكتب المهندس وكيل الوزارة ومكتب المهندس المدير العام ومكتب مدير الشئون المالية والادارية والمكتب الفنى وإدارة الأمن الغذائي وإدارة الخدمات الزراعية وقسم الحسابات الوثائق و المعلومات و قسم العقود وانتهت الجولة بالتوعية بضرورة معرفة أعراض الفيروس وطرق الوقاية.

1-غسل اليدين جيدا بالماء البارد او الفاتر و ليس الساخن لمدة 20 ثانية بالطريقة الصحيحية

2-الكحة او العطس فى منديل ورقى ثم يلقى فى القمامة فورا

3-عند لبس الكمامة أو الجوانتى يتم تغيرها كل ساعة و يفضل لبسها فقط فى حالة المرضى

4-غسل الخضروات و الفواكه جيدا ونقعها

5-عدم السلام بالأيدى أو الأحضان والقبلات

5-تعقيم وتطهير الأسطح باستخدام الكلور المخفف بالماء

6-تجنب لمس العين والأنف و الفم والأماكن المزدحمة

7-التطهير باستخدام الكحول فنجان قهوة على لتر ماء و هذا المحلول صالح فقط لمدة 24 ساعة و يجدد يوميا

وقال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه قامت الإدارة الزراعية بأبو كبير برش الأسواق والسويقات والطرق وشارك مكتب زراعة القرين فى رش الأسواق والميادين وتم وتعقيم مبنى مكتب زراعة القرين.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الجمعية الزراعية بناحية السعديين وجمعية أبو طوالة التابعة لإدارة منيا القمح قامتا بتطهير مبنى الجمعية ومجمع الخدمات ووحدة المطافى والسكن المجاور كما قامت الإدارة الزراعية بههيا بحملة لتعقيم المصالح الحكومية والمساجد والمدارس والأسواق واستكمال الإدارة الزراعية بمشتول حيث قامت بتطهير كنيسة مارى جرجس بقرية كفر يوسف.