فتح طريق الصعيد بالمنيا أمام السيارات ومطالبة بالتزام قواعد المرور

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا برئاسة اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا انه تم اليوم الاثنين فتح طريق الصعيد الشرقى فى الاتجاهين من المنيا حتى حلوان، وتهيب الغرفة بجميع قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكان الطريق قد صدر بشأنه قرار بإغلاقه فى الأحوال الجوية السيئة التى تعرضت لها البلاد من سيول ورياح شديدة كانت تعوق حركة المرور على الطريق بعد تأثره بالسيول التى سقطت على المحافظة ،يأتى ذلك فى ظل الجهود التى تبذلها المحافظة فى الحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم من فيروس كرونا المستجد.

وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين ، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهه فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، وفض أى تجمعات.

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.