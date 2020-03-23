اليوم السابع
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غلق 504 مراكز للدروس الخصوصية بالقليوبية لمواجهة "كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 05:19 م
غلق 504 مراكز للدروس الخصوصية بالقليوبية لمواجهة "كورونا" عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه

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ارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التي أغلقتها الشرطة بالقليوبية حتى الآن الي  504 مراكز ، التي تم حصرهم علي مستوي المحافظة ،وتم غلق تلك المراكز  خلال الأيام  الماضية منذ صدور قرارات تعليق الدراسة حتي اليوم.

وأطلقت مديرية أمن القليوبية حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية شملت 16 مركزا بالمحافظة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الورزاء بغلق تلك المراكز.

وأوضحت مديرية أمن القليوبية أن الحملات مستمرة طوال فترة تعليق الدراسة على مستوى الـ 16 قسمًا ومركزًا على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قد طالب وزارة الداخلية ، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة ، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية ، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين  .

وقرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة 15 يوما إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار المحافظ، المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء وهى "السكر - الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام" وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، والحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك، والموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.


كورونا

اخبار مصر

القليوبية

دروس خصوصية

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