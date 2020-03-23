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غلق ميناء البرلس وتوقف حركة الصيد لمواجهة انتشار كورونا بكفر الشيخ

الإثنين، 23 مارس 2020 08:33 م
غلق ميناء البرلس وتوقف حركة الصيد لمواجهة انتشار كورونا بكفر الشيخ ميناء البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد العميد يسري الدسوقى، مدير ميناء الصيد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إنه قرر إيقاف وغلق ميناء الصيد ببرج البرلس وعدم التصريح لأى مركب صيد بالإبحار في البحر المتوسط لممارسة أعمال الصيد من صباح باكر الثلاثاء ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدسوقي، في بيان له، أنه سمح بنزول 48 مركبا للصيد لجمع شباكهم التي كانوا قد تركوها أمس في عرض البحر للصيد مع التأكيد على عودتهم قبل سريان الغلق باكر، مؤكداً إلى أن هذا القرار لاقى استجابة واستحسان من كافة الصيادين وأصحاب المراكب.

وأكد الدسوقي، أنه قرر إيقاف مزاد بيع الأسماك الذي كان يتم صباح كل يوم على رصيف الميناء والذي كان يحضره عدد كبير من تجار الأسماك من محافظات مختلفة وذلك احترازيا في تلك الظروف.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، لـ " اليوم السابع"، إنه يثمن القرار الذي اتخذه مدير الميناء ، لمنع إصابة أحد من العاملين بالميناء أو الصيادين بفيروس كورونا ، مؤكداً أنه ينصح الصيادين بالمكوث بالمنزل حماية لأنفسهم ولأسرهم أو بالعمل دون اختلاط .

 

 


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