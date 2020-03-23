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غادة والى: نحتاج إلى حماية صحتنا العقلية والجسدية للتغلب على وباء كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:56 ص
غادة والى: نحتاج إلى حماية صحتنا العقلية والجسدية للتغلب على وباء كورونا غادة والى
كتب محمد شعلان

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أعادت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، نشر تغريده للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على حسابه بتويتر يطالب فيها بالعمل على جانب الصحة العقلية لدى سكان العالم وأن هذا الجانب سيكون لها أهمية بالغة في مواجهة فيروس كورونا.

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غادة والى تتحدث عن كورونا

 

وأعادت الدكتور غادة والي، تغريدة أمين الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، وعلقت قائلا: "عندما تعطينا الحياة مائة سبب للانهيار والبكاء ، دعنا نظهر للحياة أن لدينا مليون سبب للاستمرار والابتسام. للتغلب على هذا الوباء ، نحن بحاجة لحماية صحتنا الجسدية والعقلية. ابق قويا ، ابق آمن".

 

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، قد طالبت المنظمة الدولية بالسماح للمنظمة فى فيينا ببقاء الموظفين فى المنازل للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وقالت الدكتورة غادة، فى تغريده لها عبر حسابها الرسمى على تويتر: " البقاء فى المنزل للمساعدة فى احتواء فيروس كوفيد 19، فى تضامن وانسجام مع سياسة البلد المضيف". وتابعت والى، أطلب من الأمم المتحدة ومقرها فى النمسا، بقاء الموظفين والعمل من المنزل مع استثناء الموظفين المهمين، حتى نتجاوز معا هذه المحنة".

 

وكانت الدكتورة غادة والي، أصدرت تعليمات ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ اجراءات للحد من السفر الى الدول الأخرى فى مهام عمل وأنشطة ميدانيه ومنع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار وايقاف الفعاليات والاحتفاليات، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية من اجراءات احترازية تبدأ من يوم الاثنين بإغلاق تدريجى للمدارس بعد أن تم ايقاف الدراسة فى الجامعات.

 


غادة والى

كورونا

الامم المتحدة

حقوق الانسان

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