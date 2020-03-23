عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بالكليات العملية فى جامعة حلوان.. صور

كتب محمد صبحى

أجرت إدارة الطب الوقائى بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، تعقيم للكليات العملية بالجامعة، فى إطار الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات فى كليات الجامعة، فى ظل مجهودات الدولة وما تبذلة من جهود للوقاية من فيروس كورونا، وتحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في بيان للجامعة، أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حفاظاً علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات وفقا لتوصيات وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدى إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.

وفي كلية الطب أوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية أنه يجري الآن القيام بأعمال التطهير والنظافة بالمطهرات المركزة من قبل عمال الكلية ومن المقرر إجراء عمليات تعقيم وتطهير من قبل الطب الوقائي بالجامعة وذلك خلال الأسبوع المقبل حيث سيتم تعقيم كافة الاماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات الوقائية التى تنفذها الكلية للوقاية من الفيروس للحد من انتشاره.

وفي كلية الصيدلة أكدت الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية أنه تم إجراء مجموعة من الإجراءات الذاتية لتعقيم وتطهير كافة الأماكن داخل الكلية مؤكدة أن الكلية هي أحد كليات القطاع الصحى ولذلك يتم إجراء عملية تعقيم مستمرة وذلك تمهيداً لعمليات التعقيم التي ستقوم بها إدارة الطب الوقائي بالجامعة خلال تلك الفترة.

وأوضح عميد كلية العلوم عماد أبو الدهب أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة وتم توزيع أدوات النظافة ومواد التعقيم وتم عمل جميع الإجراءات اللازمة من نظافه وتعقيم لجميع الحجرات الدراسيه وأيضا المعامل لضمان سلامة الطلاب عقب عودة العملية التعليمية.

وأشارت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة بدعم من الجامعة حيث تم إجراء عملية تعقيم شاملة بكافة أرجاء الكلية، مشيرة إلى أنه تم تعقيم وتطهير كافة المدرجات والأماكن داخل الكلية والمعامل ودورات المياه من قبل إدارة الطب الوقائي بالجامعة كما قامت الجامعة بإمداد الكلية بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية لتوزيعها على كافة صناديق الاسعافات الاولية بالأقسام.

وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أوضح الدكتور أسامة أمام عميد الكلية أنه تم تعقيم كافة الاماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره.

كما قامت إدارة الطب الوقائي بالجامعة بشن حملة تطهير وتعقيم شهدت كليات التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والاقتصاد المنزلي وهندسة حلوان في ظل حملة مشددة تنظمها جامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.