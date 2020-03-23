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على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين للتيسير على الناس.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 03:22 م
على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين للتيسير على الناس.. فيديو الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء

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- على جمعة: ثواب الإنفاق فى الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان

 
قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء.
 
 
وأشار جمعة، إلى أن العلماء أجمعوا على جواز إخراج الزكاة لعامين مقبلين، بخلاف العام الجارى، لأن ثواب الإنفاق فى الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.
 
وأضاف جمعة، خلا ل رسالة للأمة خلال مقطع فيديو على صفحة مؤسسة مصر الخير حمل عنوان: "زكاتك وقت الأزمة"، بهدف للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا «أنفق ولا تخف فإنه لا يكون فى كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.
 

على جمعة

هيئة كبار العلماء

مؤسسة مصر الخير

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