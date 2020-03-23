علامات تشير إلى تعرضك لكسر فى الكوع.. أبرزها تورم وكدمات

كتبت فاطمة خليل

كسر الكوع يمكن أن ينتج عن السقوط أو ضربة مباشرة للكوع ، أو التواء غير طبيعي في الذراع، يمكن أن تؤكد الأشعة السينية ما إذا كنت قد تعرضت لكسر فى كوعك أم لا، ولكن كيف تعرف ما إذا كنت يجب أن تذهب للمستشفى عند إصابة كوعك، فى هذا التقرير نتعرف على 6 علامات لكسر الكوع، وفقاً لموقعي handcare والجمعية الأمريكية لجراحات اليد.

علامات كسر الكوع



-تورم وكدمات في الكوع

-ألم شديد

-الصلابة داخل الكوع وحوله

- صوت فرقعة وقت الإصابة

- تشوه مرئي فى الكوع

-خدر أو ضعف في الذراع والمعصم واليد

-تكون بعض كسور الكوع أشد من غيرها، إذا لم تتحرك العظام، حيث سيتم استخدام حبال أو جبيرة لعلاج الإصابة.

إذا كان الكسر أكثر شدة ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

اسباب كسور الكوع



قد تنتج كسور الكوع عن السقوط أو تأثير مباشر على الكوع أو إصابة ملتوية في الذراع.

قد يحدث الالتواءات أو الإجهاد أو الاضطرابات في نفس وقت حدوث الكسر.

في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى التصوير المقطعي المحوسب (CT) للحصول على مزيد من التفاصيل.

علاج كسور الكوع



من المرجح أن تتطلب الكسور إجراء جراحة، خاصة عندما يكون الكسر مفتوحًا، أى قطع الجلد فوق العظام، حيث تكون هناك حاجة إلى جراحة عاجلة لتنظيف الجرح والعظم لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

عادةً ما يتم استخدام العلاج غير الجراحي مثل استخدام حبال أو جبيرة عندما تكون العظام في خطر منخفض للخروج من مكانها أو عندما يكون موضع العظام على ما يرام.

العمر هو أيضًا عامل مهم عند علاج كسور الكوع. يتم استخدام الجبس بشكل أكثر تكرارًا عند الأطفال ، حيث أن خطر الإصابة بتصلب الكوع صغير.

في البالغين غالبًا ما يتم استخدام إعادة التأهيل أو العلاج الطبيعي التي يوجهها طبيبك لزيادة الحركة وتقليل فرصة تصلب الكوع، قد يشمل ذلك التمارين، والحرارة ، والجليد والجبائر التي تمدد المفصل.