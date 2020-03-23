طوارئ بزراعة الدقهلية بسبب محصول القمح والتقلبات الجوية

الدقهلية شريف الديب

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم تكثيف الحملات واللجان المرورية على زراعات القمح، خلال الفترة الحالية، للعمل على زيادة الإنتاج ،من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة للقمح (المبكر) ، مشيرا إلى أن تلك اللجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، وذلك للمرور والمتابعة على محصول القمح و لمواجهة أى مشكلات تواجه المزارعين فى مرحلة الإنبات حرصا على زيادة الإنتاج .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم التنبيه على لجان الإرشاد الزراعى، بنصح المزارعين على توفير الرطوبة الأرضية اللازمة تحت المحصول ،لمواجهة التقلبات الجوية، في تلك الفترة من العام من ارتفاع في الحرارة و انخفاضها في فترة وجيزة مع إضافة سماد نترات بوتاسيوم مع عالى الماغنسيوم،وذلك حرصا من المديرية على زيادة الإنتاج فى مساحات زراعة القمح ،واتباع الإرشادات والتوصيات الفنية، لمواجهة التقلبات المناخية، مؤكدا أن الزمام المنزرع الفعلي بالمحافظة 639255 فدان وتنقسم إلى ثلاث قطاعات جميعها تابعة لوزارة الزراعة .

وأوضح أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الشتوية، وتبلغ مساحة المنزرع 263323 فدان، والمتوقع توريده هذا العام 225 ألف طن السعة التخزينية 235830 طن ، ويوجد بالدقهلية 44 شونة منهم ثلاث صوامع (جملة السعة التخزينية 256420طن ) ، والمساحة المنزرعة على مصاطب 30322 فدان ،والمساحة المنزرعه من القمح بزيادة عن العام الماضى بمقدار 32 الف فدان.

كما أكد الحضرى أن المديرية وفرت جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية، و كما تم صرف الأسمدة دفعة واحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاح، و تم الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج وتقوم الإدارات الزراعية بمتابعة المرور من خلال اللجنة المشتركة من الإرشاد و المكافحة الحقلية بالإدارة على الزراعات الشتوية

وذلك لمتابعة والتأكيد على المرور على زراعات القمح وإكتشاف آى إصابات بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر حيث تظهر الإصابة على شكل بثرات صفراء مرتبة فى صفوف طولية متوازية بطول الورقة وكذلك الصدأ البرتقالى الذى يظهر على هيئة بثرات مبعثرة لونها بنى فاتح مستديرة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة لونها برتقالى والمكافحة بالمبيدات المتوفرة فى الجمعيات أو بالمبيدات الموصى بها وكذلك مكافحة البياض الدقيقى بنفس مبيدات الأصداء والمن والقواقع و الإهتمام بالرى فى هذة المرحلة وعدم تعطيش النباتات ويكون الرى على الحامى وتجنب الرى وقت هبوب الرياح حتى لايؤدى لرقاد النباتات.







































