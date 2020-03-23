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ضياء رشوان: أقساط الصحفيين للإسكان الاجتماعى مؤجلة 6 شهور

الإثنين، 23 مارس 2020 12:45 ص
ضياء رشوان: أقساط الصحفيين للإسكان الاجتماعى مؤجلة 6 شهور ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب - محمد السيد

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أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تواصل مع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمعرفة موقف الصحفيين أعضاء النقابة الحاصلين على وحدات سكنية من الصندوق في ظل قرارات الدولة بتأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة 6 شهور.

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له:"  أكدت  مي عبدالحميد أن الصندوق سيؤجل الأقساط لنفس المدة لكل الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة".
 
وأشار ضياء رشوان إلى  أنه اتفق مع الزميل محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإسكان على متابعته اليومية لكل حالات الزملاء المستفيدين من الإسكان الاجتماعى فى ظل تلك القرارات، لحل أى مشكلات قد تواجه الزملاء أعضاء النقابة فى تطبيقها على حالاتهم.
 
 
 

 


ضياء رشوان

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نقابه الصحفيين

اخبار مصر

الاسكان الاجتماعى

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