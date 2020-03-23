ضبط 4 آلاف و700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، واسفرت الحملات عن ضبط (1160) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لقيامه بحجب 30 طن و860 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، عدس، سكر، قمرالدين" عن التداول واحتكارها لبيعها بالزيادة من السعر المتداول بالسوق.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (22,992) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، سكر، مكرونة، فول" مجهولة المصدر عن التداول واحتكارها لبيعها بالزيادة من السعر المتداول بالسوق.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بحجب (4700) قطعة مستلزمات طبية " جاونتى طبى، ماسك" عن التداول واحتكارها لبيعها بالزيادة عن السعر والتداول بالأسواق.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مطعم للوجبات " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة البجيزة) لحيازته (1,500) طن سلع غذائية "مقطعات لحوم، مفروم دواجن، دهون حيوانية، أجزاء دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.