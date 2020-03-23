ضبط 30 ألف جونتى وعبوات محلول محظورة وضبط مصنع بدون ترخيص بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بمحافظة كفر الشيخ،لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار.

وتمكنت الحملة من ضبط 30 ألف جوانتى طبى لدى أحد تجار المستلزمات الطبية، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط نحو 60 عبوة محلول ملحي محظور وجودها في مثل هذه المحلات،تحرر محضر رقم3005 جنح قسم اول كفرالشيخ وتوالي النيابة العامة التحقيقات في هذا الشأن.