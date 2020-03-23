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ضبط 30 ألف جونتى وعبوات محلول محظورة وضبط مصنع بدون ترخيص بكفر الشيخ

الإثنين، 23 مارس 2020 02:12 م
ضبط 30 ألف جونتى وعبوات محلول محظورة وضبط مصنع بدون ترخيص بكفر الشيخ كحوليات وعطور - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بمحافظة كفر الشيخ،لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار.
 
وتمكنت الحملة من ضبط 30 ألف جوانتى طبى لدى أحد تجار المستلزمات الطبية، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط نحو 60 عبوة محلول ملحي محظور وجودها في مثل هذه المحلات،تحرر محضر رقم3005 جنح قسم اول كفرالشيخ وتوالي النيابة العامة التحقيقات في هذا الشأن.

 

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع لإنتاج الكحوليات والعطور بدون ترخيص وتم التحفظ علي المضبوطات بالمصنع والتي تضمنت 400 لتر كحول خام، 4800 لتر معطر خام، 15 ألف و800 عبوة وبخاخ من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات وجيل المطهر مختلفة الأنواع والأحجام "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.

يذكر أن هذه الحملات تأتى فى إطار استغلال بعض الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي.

 

 


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