ضبط 3 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل سائق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بدائرة المركز.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ يفيد بقيام سائق بأعمال الحفر والتنقيب عن الاثار داخل منزله بمساعدة أخرين.

وعلى الفور تم الدفع بمأمورية من مركز شرطة أخميم برئاسة المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز وتبين من التحريات بتلقى غرفه عمليات النجدة بلاغا بقيام المدعو رضا ا ه ح 54 سنة سائق يقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الاثار بمنزله تبين عدم تواجده.

وتم ضبط كل من عنتر ا ه ح 65 سنة سائق وتامر ا ه ح 43 سنة ميكانيكي شقيقي مالك المنزل ونجل عمومتهم محمد م م ح 30 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر وبعمق 12 متر تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.