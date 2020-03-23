ضبط 2 طن كلور ومطهرات ومنظفات مجهولة المصدر ومستلزمات طبية فى سوهاج

جاءت الحملة في إطار محاربة الغش التجارى وخاصة المستلزمات الطبية والمطهارت التي يتم نشرها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة ومكاسب مادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة منها ضب سمير ش م ى 60 سنة صاحب محل منظفات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بتخزين كمية من الكلور مجهولة المصدر بدون فواتير بغرض حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السواء وتم ضبط 1000 عبوة كلور ينو زنة الواحدة 1 كيلو و600 عبوة كلور زنة الواحدة 1050 جرام و 60 عبوة كلور زنة الواحدة 5 كيلوجرام بإجمالي وزن 2 طن و 50 كيلو جرام.

وتم ضبط محب ص ع ف 36 سنة مدير مسئول محل مستلزمات طبية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية وتم ضبط 1692 زجاجة مطهر موضعي " ميكروكروم " و 444 زجاجة مسه " جنتيانا " و 398" علبة بسلاتر مختلفة الأحجام و 50 قطعة أنكل قدم و 48 قطعة حامل ذراع و 30 عبوة شفافة بها مادة لزجه و 29 عبوة كحول اسبراي أبيض نقى.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط خلوفه ح م ح 60 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفه فـي 4 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء وضبط حسن ع ح ه 24 سنة صاحب محل بقاله ويقيم دائرة مركز طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 23 علبة سجائر.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل بالمخبز و" 5 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"12 " قضية عدم الإعلان عن الأسعارو"8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.