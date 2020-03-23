ضبط مدير مخزن لاتهامه باحتكار السلع الغذائية بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" في الوراق، لاتهامه بحجب (30,860) طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمرالدين" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وعقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية.

وأشار قانون العقوبات، إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.